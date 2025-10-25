Οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν στη Γάζα: 93 νεκροί από την έναρξη της εκεχειρίας

Συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την 11η Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει επιθέσεις, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας άμαχους Παλαιστινίους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, συνολικά 93 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 11 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι 324 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί έκτοτε.
Μάλιστα τις τελευταίες 48 ώρες, 19 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, έχουν φτάσει στα νοσοκομεία της Γάζας, μαζί με άλλους επτά που έχουν τραυματιστεί.
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, σήμερα, Σάββατο, τα ισραηλινά πυρά έχουν τραυματίσει τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιους σε διάφορα μέρη του θύλακα. Μεταξύ αυτών ένα παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά σε περιοχή βορειοδυτικά της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 (όταν ξεκίνησε ο πόλεμος) έχουν σκοτωθεί 68.519 Παλαιστίνιοι (μεταξύ των οποίων χιλιάδες γυναίκες και παιδιά) και έχουν τραυματιστεί 170.382.
