Κομπάζει ο Νετανιάχου για τους 153 τόνους βομβών που έριξε στη Γάζα

Νέες κατηγορίες και απειλές κατά της Χαμάς • Άλλη μια σορό ομήρου ανέκτησε το Ισραήλ.

Το Ισραήλ δυναμιτίζει διαρκώς την ειρηνευτική συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με βάση το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα την Κυριακή, εναντίον στόχων για τους οποίους υποστήριξε ότι ανήκουν στη Χαμάς, σπάζοντας την ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Τα χτυπήματα προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά τις δολοφονικές επιθέσεις, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τα χτυπήματα, ενώ στο μεταξύ κρατά κλειστά τα περάσματα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδας, γεγονός που και αυτό αποτελεί παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά της η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Μία ημέρα μετά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πανηγύρισε για τους τόνους βομβών που έριξε ο στρατός στον θύλακα, ενώ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας και την απείλησε με νέες επιθέσεις.

Όπως ανέφερε σήμερα μιλώντας στο ισραηλινό κοινοβούλιο, «ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς».

«Η κατάπαυση του πυρός δεν δίνει την άδεια στη Χαμάς να μας απειλεί», πρόσθεσε ο Νετανιάχου και προειδοποίησε: «Υπάρχει και θα υπάρχει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητα εναντίον μας». Δεσμεύθηκε ότι στο τέλος της δεύτερης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας «οι στρατιωτικές και κυβερνητικές ικανότητες της Χαμάς θα εξαλειφθούν».

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε συναντήσει τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, ενώ την Τρίτη αναμένεται να έχει επαφή και με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς.

⇒ Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε μέσω του Ερυθρού Σταυρού μια ακόμη σορό Ισραηλινού ομήρου. Πριν από την παράδοση αυτής της σορού, η Χαμάς είχε επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 ομήρων εκ των 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.