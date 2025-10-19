Το Ισραήλ κάνει σμπαράλια την εκεχειρία - Ο IDF βομβαρδίζει ξανά τη Γάζα

Φόβοι για νέα κλιμάκωση • Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου • Τουλάχιστον 11 νεκροί μέσα σε μια ημέρα.

Παρά την κατηγορηματική άρνηση της Χαμάς πως έχει μαχητές στην περιοχή της Ράφα, το Τελ Αβίβ χαράσσει ξανά τον δρόμο της βίας, με τον IDF να βομβαρδίζει εκ νέου τα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Από νωρίς το πρωί ισραηλινά ΜΜΕ και η πολιτική ηγεσία μαζί με τους ακραίους αναφέρουν πως στελέχη του IDF δέχθηκαν επίθεση από μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης και, μετά τα πρώτα χτυπήματα στη Ράφα, αργά το απόγευμα ξεκίνησε νέος γύρος βομβαρδισμών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι πραγματοποιούν στοχευμένα χτυπήματα στην Χαν Γιουνίς και πως στοχεύουν σε τούνελ από τα οποία φέρονται να βγήκαν στρατιώτες της Χαμάς για να πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας, πάντως, αναφέρουν πως τα χτυπήματα δεν περιορίζονται στα νότια.

Η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή, ήδη έχουν σκοτωθεί από το πρωί τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι, ενώ το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου συνεδριάσει για να αποφασίσει περαιτέρω δράση.

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ εμμένει στις απειλές προς το ισλαμιστικό κίνημα, δηλώνοντας εκ νέου μέσω του δικτύου Fox, ότι «η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει, εάν δεν συμφωνήσει αυτό θα γίνει δια της βίας».

