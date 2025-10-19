Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.5° 17.8°
2 BF
87%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 16.6°
2 BF
51%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
2 BF
80%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
63%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.5° 16.5°
2 BF
67%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
2 BF
54%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
91%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.3° 21.4°
2 BF
78%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.7°
1 BF
88%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
82%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
19.9° 17.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
63%
Λαμία
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
18.4° 16.6°
2 BF
93%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.8°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.0° 15.3°
2 BF
80%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 15.8°
0 BF
60%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
2 BF
77%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 2025
Γάζα Ισραήλ
Φωτογραφία αρχείου Ap Photo

Το Ισραήλ κάνει σμπαράλια την εκεχειρία - Ο IDF βομβαρδίζει ξανά τη Γάζα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Φόβοι για νέα κλιμάκωση • Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου • Τουλάχιστον 11 νεκροί μέσα σε μια ημέρα.

Παρά την κατηγορηματική άρνηση της Χαμάς πως έχει μαχητές στην περιοχή της Ράφα, το Τελ Αβίβ χαράσσει ξανά τον δρόμο της βίας, με τον IDF να βομβαρδίζει εκ νέου τα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Από νωρίς το πρωί ισραηλινά ΜΜΕ και η πολιτική ηγεσία μαζί με τους ακραίους αναφέρουν πως στελέχη του IDF δέχθηκαν επίθεση από μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης και, μετά τα πρώτα χτυπήματα στη Ράφα, αργά το απόγευμα ξεκίνησε νέος γύρος βομβαρδισμών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι πραγματοποιούν στοχευμένα χτυπήματα στην Χαν Γιουνίς και πως στοχεύουν σε τούνελ από τα οποία φέρονται να βγήκαν στρατιώτες της Χαμάς για να πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας, πάντως, αναφέρουν πως τα χτυπήματα δεν περιορίζονται στα νότια.

Η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή, ήδη έχουν σκοτωθεί από το πρωί τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι, ενώ το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου συνεδριάσει για να αποφασίσει περαιτέρω δράση. 

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ εμμένει στις απειλές προς το ισλαμιστικό κίνημα, δηλώνοντας εκ νέου μέσω του δικτύου Fox, ότι «η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει, εάν δεν συμφωνήσει αυτό θα γίνει δια της βίας».

Περισσότερα σε λίγο...

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το Ισραήλ κάνει σμπαράλια την εκεχειρία - Ο IDF βομβαρδίζει ξανά τη Γάζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual