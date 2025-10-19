Στήνουν αφήγημα για να «τελειώσουν» την εκεχειρία και να επαναφέρουν τις σφαγές

Ο Νετανιάχου δεν θέλει να εφαρμόσει τη νέα φάση της εκεχειρίας και ζητά από τον IDF να αναλάβει δράση • Οι ακραίοι ζητούν επανέναρξη του πολέμου • Η Χαμάς διαψεύδει παρουσία της στη Ράφα.

Για ακόμη μια φορά οι ελπίδες των Παλαιστινίων και της διεθνούς κοινότητας πως το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη εκεχειρία έτσι και τώρα το Τελ Αβίβ, αφού πρακτικά στραγγαλίζει τη Γάζα με την ανθρωπιστική βοήθεια, αρνείται να προχωρήσει σε εφαρμογή των επόμενων φάσεων και τώρα δημιουργεί αφήγημα για να δικαιολογήσει νέο γύρο αιματοκυλίσματος.

Εντολή στον IDF «να αναλάβει δράση»

Με αφορμή αναφορές για επίθεση κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, από νωρίς το πρωί στήνεται το αφήγημα περί παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς, με τους ακραίους να ζητούν επανάληψη των επιχειρήσεων και τον Νετανιάχου να δίνει εντολή για στρατιωτική δράση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέκοψε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και μετά από σύντομη σύσκεψη ανακοίνωσε πως ζήτησε από τον IDF και τις υπηρεσίας ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», ενώ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Αρνείται εμπλοκή η Χαμάς - Δεν έχουμε παρουσία στη Ράφα

Είχε προηγηθεί, πάντως, κατηγορηματική διάψευση από τη Χαμάς ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν πρόκειται να «φρενάρει» τον Μπίμπι και τους πολεμοκάπηλους συμμάχους του.

Το ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε ότι δεν έχει στελέχη στην περιοχή της Ράφα και πως η επικοινωνία με όλες τις εκεί ομάδες έχει διακοπεί από τον Μάρτιο.

«Είμαστε δεσμευμένοι στην εκεχειρία σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράδα, η οποία είναι υπό κατοχικό έλεγχο. Η επικοινωνία μας με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί έχει διακοπεί από τον περασμένο Μάρτιο. Δεν έχουμε καμία σύνδεση με όποια γεγονότα συμβαίνουν στην περιοχή και δεν έχουμε τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους μαχητές μας, εάν υπάρχει κάποιος ζωντανός» ανέφερε το μήνυμα της Χαμάς.

Τα «γεράκια» θέλουν πόλεμο

Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται ένα μπαράζ δηλώσεων από τα πιο ακραία στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού που ζητούν από τον πρωθυπουργό να διατάξει την επανέναρξη της γενοκτονίας.

Ο γνωστός και μη εξαιρετέος υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, δήλωσε ότι θέλει ο ισραηλινός στρατός «ξαναρχίσει πλήρως τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας με τη μέγιστη δύναμη».

Ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς σημείωσε «Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με τον πιο σκληρό τρόπο ότι ο IDF είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να αποτρέπει να τους συμβεί οτιδήποτε. Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για οποιοδήποτε χτύπημα ή παραβίαση της εκεχειρίας και εάν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό η ένταση της απάντησης θα αυξάνεται».

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών, ήταν σαφής χρησιμοποιώντας μόνο μια λέξη: Πόλεμος!

Ο υπουργός αρμόδιος για τη Διαφθορά Αμιχάι Τσίκλι ανέφερε «όσο υπάρχει Χαμάς, θα υπάρχει πόλεμος».

Από την πλευρά του ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντζ τόνισε «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σήμερα και δοκιμάζει το κράτος του Ισραήλ και, όπως και με τον Λίβανο, δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια. Όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι».

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφταλί Μπένετ επισήμανε «η Χαμάς έχει πάρει ξανά τον έλεγχο της Γάζας και συνεχίζει να μας βλάπτει με στόχο να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ. Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί».