Το Ισραήλ κουρελιάζει την εκεχειρία: Βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ράφα

Αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Ράφα και το νότιο τμήμα της Λωρίδας • Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η επίθεση ακολούθησε «ανταλλαγή πυρών με τη Χαμάς • Ο IDF έχει παραβιάσει την εκεχειρία 47 φορές, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας.

Κυριολεκτικά από μια κλωστή κρέμεται η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου, με τον εφιάλτη της γενοκτονίας να παραμένει ζωντανός για τον παλαιστινιακό λαό.

Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως από το πρωί της Κυριακής ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει αεροπορικές επιθέσεις στη Ράφα και σε άλλες περιοχές στο νότιο κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποχώρησε από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις ασφαλείας για το περιστατικό. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τηλεφωνική σύσκεψη για την κατάσταση μεταξύ του ισραηλινού πρωθυπουργού, του ακροδεξιού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ανώτατων στελεχών του ισραηλινού στρατού.

Το Al Jazeera μεταδίδει ότι υπάρχουν αναφορές για πυροδότηση ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που προκάλεσε ζημιές και τραυματισμούς Ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ μετέδωσε ότι η επίθεση ακολούθησε «ανταλλαγή πυρών» με μέλη της Χαμάς.

Το Times of Israel αναφέρει πως ο IDF «απάντησε» σε επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίων ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και στη νότια Γάζα, με τον στρατό του Ισραήλ να μην έχει σχολιάσει επισήμως.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ο IDF έχει παραβιάσει 47 φορές την κατάπαυση του πυρός από τότε που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 38 ανθρώπους και τραυματίζοντας 143.

Χθες, Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου, με την πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας να ανακοινώνει ότι ανέκτησε τα πτώματα εννέα Παλαιστίνιων.

Σε ανακοίνωσή του ο IDF επεσήμανε ότι εντόπισε ένα «ύποπτο όχημα το οποίο περνούσε την κίτρινη γραμμή», τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας με βάση την εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας.