Γάζα: Αμερικανική ευαισθησία για τους Παλαιστίνιους κατόπιν εορτής

Η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ «ανακάλυψε» την ανείπωτη καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα και ζητούν από το Τελ Αβίβ να δράσει • Τσιμουδιά για γενοκτονία, δεν απάντησαν για παλαιστινιακό κράτος

Ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν σήμερα στο Τελ Αβίβ όπου αναμένεται να συναντηθούν με μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ έκανε «κουρελόχαρτο» την εκεχειρία, βομβαρδίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δυο άνδρες είναι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές της Ουάσιγκτον και αυτοί που επιβλέπουν το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς θα φτάσει την Τρίτη στο Ισραήλ, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την επίσκεψή του στη Γάζα με τον Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, περιέγραψε την κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα σε συνέντευξή του στο CBS News λέγοντας «ήταν σαν να είχε εκραγεί πυρηνική βόμβα εκεί».

Πρόσθεσε, μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» πως «έμοιαζε σαν να είχε εκραγεί πυρηνική βόμβα σε εκείνη την περιοχή. Τότε είδα ανθρώπους να τρέχουν πίσω. Ρώτησα τον ισραηλινό στρατό: "Πού πάνε;" Μου είπαν ότι επέστρεφαν στις περιοχές όπου καταστράφηκαν τα σπίτια τους, στη γη τους, για να στήσουν μια σκηνή πάνω στα ερείπια».

Ο ειδικός σύμβουλος του Τραμπ τόνισε ότι «το σκηνικό ήταν πολύ θλιβερό, ειδικά επειδή όλα ήταν σε ερείπια». Πρόσθεσε: «Είναι πολύ λυπηρό, γιατί σκέφτεσαι και λες: "Δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε"».

Τσιμουδιά για γενοκτονία

Ωστόσο, ο Κούσνερ αρνήθηκε να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε εντατικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα, έκανε το ίδιο. Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι αυτό που συνέβη στη Γάζα ήταν γενοκτονία, απάντησε αρνητικά. Είπε επίσης ότι ο Νετανιάχου «ηγήθηκε της χώρας του υπό δύσκολες συνθήκες».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική παλαιστινιακού κράτους, ο Κούσνερ εκτίμησε πως «η λέξη "κράτος" σημαίνει διάφορα πράγματα για διάφορους ανθρώπους».

«Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε προς το παρόν, είναι να δημιουργήσουμε μια κατάσταση κοινής ασφάλειας και οικονομικής ευκαιρίας για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους ώστε να μπορούν να ζουν ειρηνικά δίπλα δίπλα με βιώσιμο τρόπο», είπε.

Το Ισραήλ πρέπει «να βρει έναν τρόπο» να βοηθήσει τους Παλαιστινίους

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που προσπαθήσαμε να διαβιβάσουμε στους Ισραηλινούς ηγέτες, τώρα που ο πόλεμος έχει τελειώσει, είναι πως αν θέλετε να ενσωματώσετε το Ισραήλ στο σύνολο της Μέσης Ανατολής πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε τον παλαιστινιακό λαό να ευημερήσει και τα καταφέρει καλύτερα», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ στο CBS News.

«Είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση και μια πολύ περίπλοκη δυναμική», παραδέχθηκε ο Τζάρεντ Κούσνερ. «Αυτή τη στιγμή, η Χαμάς κάνει ακριβώς αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς από μια τρομοκρατική οργάνωση, δηλαδή προσπαθεί να ανασυνταχθεί και ανακτήσει τις θέσεις της», εκτίμησε ο απεσταλμένος.

Όμως αν υπάρξει «μια βιώσιμη εναλλακτική», «η Χαμάς θα αποτύχει και η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ στο μέλλον», είπε.