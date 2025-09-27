Real estate, μπίζνες με μειωμένους δασμούς και για παλαιστινιακό κράτος «βλέπουμε»

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωνε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφασισμένος «να τελειώσει τη δουλειά» στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε αισιόδοξος για μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, με τη διεθνή διπλωματία να εξακολουθεί να παίζει υποκριτικά παιχνίδια στις πλάτες του παλαιστινιακού λαού.
Οι Παλαιστίνιοι είναι θύματα μιας άγριας γενοκτονίας και μετρούν νεκρούς κάθε ώρα, όμως τα... σχέδια για ειρήνευση καλά κρατούν.
Μια από τις τελευταίες προτάσεις που είναι στο τραπέζι προέρχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τραμπ να συζητά το περιβόητο σχέδιο 21 σημείων με ηγέτες αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Οι Times of Israel παρουσιάζουν τα 21 σημεία, τα οποία φέρονται να προβλέπουν παραμονή των Παλαιστινίων στη Γάζα και μια θολή υπόσχεση για ένα μελλοντικό κράτος. Προϋποθέσεις για όλα αυτά φυσικά είναι η αποστρατιωτικοποίηση και... αποριζοσπαστικοποίηση της περιοχής.
Η πρόταση αν και ιδιαίτερα θολή ακόμη είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Τραμπ και των... επενδυτών, ενώ παρουσιάζει προβλήματα τόσο για τη Χαμάς όσο και για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους υπόλοιπους ακροδεξιούς του Ισραήλ, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με άγνωστη κατάληξη.
Τα 21 σημεία
- Η Γάζα θα γίνει μια αποριζοσπαστικοποιημένη, χωρίς τρομοκρατία ζώνη και δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.
- Η Λωρίδα της Γάζας θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της
- Ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα σταματήσουν όλες τις επιχειρήσεις και θα αποσυρθούν σταδιακά από την περιοχή.
- Ολοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν στο Ισραήλ εντός 48 ωρών από την δημόσια αποδοχή της συμφωνίας.
- Το Ισραήλ, μετά την επιστροφή των ομήρων, θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, αλλά και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου. Θα επιστραφούν και οι σοροί εκατοντάδων Παλαιστίνιων.
- Μετά την επιστροφή των ομήρων τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα λάβουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες υποδοχής.
- Μετά τη σύναψη της συμφωνίας, θα φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια με ρυθμούς που δεν θα είναι χαμηλότεροι από τα κριτήρια αναφοράς που ορίστηκαν στη συμφωνία του Ιανουαρίου 2025. Αυτά είναι 600 φορτηγά με βοήθεια κάθε ημέρα, αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδος εξοπλισμού για την απομάκρυνση των ερειπίων.
- Τα Ηνωμένα Έθνη μαζί με την Ερυθρά Ημισέληνο και άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται με το Ισραήλ και τη Χαμάς θα διανέμουν τη βοήθεια χωρίς καμία παρέμβαση (σσ οι Times of Israel σχολιάζουν πως το σημείο αυτό είναι σκόπιμα ασαφές και ενδέχεται να επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του αμαρτωλού Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα).
- Τη διοίκηση της Γάζας αναλαμβάνει μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό. Ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με του Αραβικούς και Ευρωπαϊκούς εταίρους θα εποπτεύει την κυβέρνηση. Παράλληλα, θα θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης, μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η ιστοσελίδα σχολιάζει σε αυτό το σημείο πως η πρόταση αντλεί στοιχεία από το σχέδιο Τόνι Μπλέρ για τερματισμό του πολέμου. Μια ασάφεια για τον μελλοντικό ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής ίσως είναι δύσκολο να γίνει δεκτή από τη Ραμάλα.
- Δημιουργείται ένα οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης μέσω σύγκλησης εμπειρογνωμόνων με γνώση στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων στη Μέση Ανατολή. Θα εξεταστούν και υφιστάμενα σχέδια για προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
- Δημιουργία μιας οικονομικής ζώνης με μειωμένους δασμούς και τιμές πρόσβασης που θα διαπραγματευτούν οι συμμετέχουσες χώρες
- Οι κάτοικοι δεν θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και όσοι το επιλέξουν να φύγουν θα έχουν δικαίωμα επιστροφής. Οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Λωρίδα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.
- Η Χαμάς δεν θα παίξει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της περιοχή, ενώ θα υπάρξουν δεσμεύσεις για καταστροφή και διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ. Η νέα ηγεσία θα δεσμευθεί για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες.
- Εγγυήσεις ασφαλείας από τους περιφερειακούς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και άλλες οργανώσεις της Γάζας θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Λωρίδα θα σταματήσει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ και τον λαό της.
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με αραβικούς και άλλους διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία προσωρινή διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα. Η δύναμη θα αναπτύξει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη που θα λειτουργεί μακροπρόθεσμα ως φορέας εσωτερικής ασφάλειας.
- Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα παραδώσει σταδιακά τα εδάφη που κατέχει αυτή τη στιγμή. Οι δυνάμεις ασφαλείας που θα τον αντικαταστήσουν θα εδραιώσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα.
- Ενδεχόμενη καθυστέρηση ή απόρριψη της πρότασης από τη Χαμάς τα παραπάνω σημεία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περιοχές που είναι ελεύθερος από τρομοκρατία και ο IDF θα παραδώσει σταδιακά αυτές.
- Το Ισραήλ δεσμεύεται να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση.
- Θεσπίζεται διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού, μέσω διαθρησκευτικού διαλόγου με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και αφηγήσεων σε Ισραήλ και Γάζα.
- Όταν η ανασυγκρότηση της Γάζας και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής προχωρήσουν, ενδέχεται να δημιουργηθούν συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως προσδοκία του παλαιστινιακού λαού.
- Οι ΗΠΑ καθιερώνουν τον διάλογο ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστινίους με σκοπό τη συμφωνία για ένα πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης.
