Real estate, μπίζνες με μειωμένους δασμούς και για παλαιστινιακό κράτος «βλέπουμε»

Κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Τραμπ και των... επενδυτών τα 21 σημεία του σχεδίου για κατάπαυση του πυρός.

Την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωνε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφασισμένος «να τελειώσει τη δουλειά» στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε αισιόδοξος για μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, με τη διεθνή διπλωματία να εξακολουθεί να παίζει υποκριτικά παιχνίδια στις πλάτες του παλαιστινιακού λαού.

Οι Παλαιστίνιοι είναι θύματα μιας άγριας γενοκτονίας και μετρούν νεκρούς κάθε ώρα, όμως τα... σχέδια για ειρήνευση καλά κρατούν.

Μια από τις τελευταίες προτάσεις που είναι στο τραπέζι προέρχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τραμπ να συζητά το περιβόητο σχέδιο 21 σημείων με ηγέτες αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι Times of Israel παρουσιάζουν τα 21 σημεία, τα οποία φέρονται να προβλέπουν παραμονή των Παλαιστινίων στη Γάζα και μια θολή υπόσχεση για ένα μελλοντικό κράτος. Προϋποθέσεις για όλα αυτά φυσικά είναι η αποστρατιωτικοποίηση και... αποριζοσπαστικοποίηση της περιοχής.

Η πρόταση αν και ιδιαίτερα θολή ακόμη είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Τραμπ και των... επενδυτών, ενώ παρουσιάζει προβλήματα τόσο για τη Χαμάς όσο και για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους υπόλοιπους ακροδεξιούς του Ισραήλ, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με άγνωστη κατάληξη.

Τα 21 σημεία