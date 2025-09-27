Εξύβρισε την ανθρωπότητα μπρος σε άδειο ακροατήριο

Πιο απομονωμένος παρά ποτέ, παρίας, δακτυλοδεικτούμενος και αποσυνάγωγος της ανθρωπότητας και με μόνη ουσιαστική σύμμαχο ή μάλλον συνεργό στη συνεχιζόμενη γενοκτονία την Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ και μια χούφτα ακόμα παρατρεχάμενους ακολούθους της Ουάσινγκτον, σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε χτες στο βήμα του ΟΗΕ και επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο, παρουσιάζοντας τη φασιστική και ρατσιστική χώρα του σαν αμυνόμενο θύμα, απαριθμώντας τα «κατορθώματα» του στρατού του και παίρνοντας όρκο ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά πάντων, και ιδίως κατά του Ιράν, μέχρι την τελική νίκη.

Είχε, μάλιστα, το απύθμενο θράσος να δηλώσει ότι το Ισραήλ κάνει τα πάντα για να περιορίσει τις απώλειες αμάχων και πως είναι το μόνο που ταΐζει συστηματικά τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Γάζας, αλλά και να απευθυνθεί «απευθείας» στους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, τους ίδιους που έχει καταδικάσει σε θάνατο με τη νέα χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, όπου μόνον χτες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 40 ακόμα άμαχοι. Στο πλαίσιο του μακάβριου σόου του, μάλιστα, έστησε ακόμα και γιγάντια μεγάφωνα, στην περίμετρο της ισοπεδωμένης Πόλης της Γάζας, για να καλέσει την παλαιστινιακή αντίσταση να παραδοθεί και κυρίως για να «μιλήσει με τους όμηρους» και να τους βεβαιώσει ότι θα σωθούν... «Δεν σας ξεχάσαμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο και δεν θα αναπαυθούμε μέχρι να σας φέρουμε όλους σπίτι», είπε. Εννοώντας, προφανώς, νεκρούς και σε σακούλες...

Ο Νετανιάχου φυσικά αρνήθηκε τα πάντα και επιτέθηκε κατά πάντων – κατά των «δειλών» συμμάχων του που «υπέκυψαν στην πίεση», κατά των υπηρεσιών του ΟΗΕ, κατά της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, κατά όλων των γενναίων ανθρώπων που ξεσηκώνονται παγκόσμια ενάντια στις θηριωδίες...

Αλλά τις προσβολές, τις τερατολογίες και τις ύβρεις του τις άκουσαν ελάχιστοι: δεκάδες αντιπροσωπείες εγκατέλειψαν την αίθουσα της Ολομέλειας μόλις μπήκε, αφήνοντάς τον να μιλάει σχεδόν μόνος του – ενώ έξω από το κτίριο, στην Times Square, χιλιάδες διαδηλωτές, ανάμεσά τους και πολλοί σημαντικοί Αμερικανοεβραίοι, καταδίκαζαν δυναμικά τη γενοκτονία. Αν και φυσικά το μεγαλύτερο χαστούκι στην παράνομη σιωνιστική οντότητα είχε δοθεί νωρίτερα, όταν περισσότερες από δέκα χώρες –ανάμεσά τους και οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία– αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους. Ενώ ακόμα και ο Τραμπ, ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων και χρημάτων και διεθνής προστάτης του, αναγκάστηκε χτες να δηλώσει δημόσια πως «δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση» της κατεχομένης Δυτικής Οχθης, που σχεδίαζε να ανακοινώσει ο Νετανιάχου σαν «αντίποινα» για τη μαζική αναγνώριση της Παλαιστίνης – τον μεγαλύτερο εφιάλτη κάθε σιωνιστή.

Μεταξύ πολλών άλλων:

● Απέρριψε ως ψεύτικες και κατασκευασμένες τις καταγγελίες των κορυφαίων ειδικών του πλανήτη –ανάμεσά τους και δεκάδων Εβραίων ιστορικών του Ολοκαυτώματος– για εθνοκάθαρση και γενοκτονία, με το σόφισμα ότι ο στρατός του προειδοποιεί εγκαίρως τους Παλαιστίνιους να φύγουν πριν επιτεθεί.

● Υποστήριξε και πάλι ότι η Χαμάς ευθύνεται για τις απώλειες αμάχων γιατί τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες, καταγγελία που έχει προ πολλού καταρριφθεί και που σε κάθε περίπτωση δεν νομιμοποιεί τις αμέτρητες επιθέσεις κατά νοσοκομείων, σχολείων και άλλων καθαρά πολιτικών στόχων.

● Επανέλαβε δε ότι για την πείνα φταίει η Χαμάς που «λεηλατεί το 95% των τροφίμων» και ορκίστηκε να «τελειώσει τη δουλειά» και να αφανίσει τους «τρομοκράτες».

● Χαρακτήρισε τις εκκλήσεις για άμεση εκεχειρία «κενές περιεχομένου» και ισχυρίστηκε ότι «οι ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια, μας ευχαριστούν ιδιωτικά πίσω από κλειστές πόρτες», γιατί «όλοι κατά βάθος ξέρετε ότι το Ισραήλ πολεμάει και για εσάς»!

● Απαρίθμησε μία μία τις εκτελέσεις των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των Χούθι και των Φρουρών της Επανάστασης για να υποστηρίξει ότι χάρη σε αυτές τις επιθέσεις «σε επτά μέτωπα», όπως ο ίδιος είπε, το Ισραήλ «αναμορφώνει» τη Μέση Ανατολή!

● Καυχήθηκε ότι ο Πόλεμος των Δώδεκα Ημερών κατά του Ιράν «θα μείνει στα χρονικά της στρατιωτικής Ιστορίας», γιατί «οι γενναίοι πιλότοι μας εξουδετέρωσαν την αεράμυνα του Ιράν και έλεγξαν τους ουρανούς πάνω από την Τεχεράνη».

● Περηφανεύτηκε για την επίθεση με τα παγιδευμένα μπίπερ, μια από τις πιο καραμπινάτες περιπτώσεις κρατικής τρομοκρατίας στην Ιστορία, με αμέτρητους νεκρούς και τραυματίες αμάχους, λέγοντας ότι «στείλαμε ειδοποίηση στη Χεζμπολάχ και, πιστέψτε με, πήραν το μήνυμα»! Παρουσίασε ακόμα και την πτώση του καθεστώτος Ασαντ ως δικό του επίτευγμα, «ξεχνώντας» να αναφέρει τους ισλαμιστές αντάρτες του αλ-Τζολανι που την έφεραν σε πέρας.

● Ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη «θαρραλέα και αποφασιστική του δράση» ενάντια στο Ιράν, και δήλωσε πως οι δυο τους «υποσχεθήκαμε ότι θα εμποδίσουμε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και υλοποιήσαμε αυτή μας την υπόσχεση». Αλλά στη συνεχεία απείλησε με νέο πόλεμο, λέγοντας πως «το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να εξαλειφθεί», ενώ στη συνέχεια κάλεσε τον ΟΗΕ να επαναφέρει τις «παγωμένες» από το 2015 κυρώσεις σε βάρος της ισλαμικής δημοκρατίας.

● Το σημαντικότερο: ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί ένα «τρομοκρατικό» παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο δικό του, συγκρίνοντας την 7η Οκτωβρίου 2023 με την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και υπερθεματίζοντας ότι «το να δώσεις στους Παλαιστίνιους κράτος ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ, είναι σαν να δίνεις στην αλ-Κάιντα κράτος ένα μίλι από τη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι τρέλα και δεν θα το δεχτούμε ποτέ», είπε, χειροκροτούμενος από τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας...

Ομως πίσω από όλες αυτές τις θρασύτατες δηλώσεις και τις ολομέτωπες απειλές, ο Νετανιάχου δεν μπορούσε να κρύψει την οργή του για την πλήρη απομόνωση της παράνομης σιωνιστικής οντότητας, ούτε το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει την κατ’ αυτόν «σούπερ Σπάρτη» των εποίκων. Το πρόβλημά του, βλέπετε, είναι ότι όσους αμάχους Παλαιστίνιους και να σκοτώσουν οι «γενναίοι» στρατιώτες του, όσες γειτονικές χώρες κι αν βομβαρδίσουν με τις αμερικανικές βόμβες και πλάτες, η χώρα αυτή θα λέγεται πάντα Παλαιστίνη, και ο λαός της δεν θα τα παρατήσει μέχρι να δει τον εθνικοαπελευθερωτικό, αντι-αποικιακό αγώνα του να δικαιώνεται.