Παραλήρημα Νετανιάχου: «Αισχρή» η αναγνώριση της Παλαιστίνης [βίντεο]

«Θα τελειώσουμε στη Γάζα αυτό που αρχίσαμε» ● Μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα την ώρα της ομιλίας του ● Κατήγγειλε πως πολλές χώρες «ενέδωσαν» στη Χαμάς αναγνωρίζοντας Κράτος της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντας αυτή την ενέργεια ως «αίσχρη» και λέγοντας πως θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της τρομοκρατίας

Στην τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που κρατούνται ακόμη εκεί ότι δεν έχουν ξεχαστεί. Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει - ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας», λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε οι όμηροι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου κατέγραψε τις νίκες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων και επισήμανε την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου. Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές εκεί, έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πολιορκούμενης παράκτιας περιοχής και ο ΟΗΕ και δεκάδες οργανώσεις μιλούν για λιμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα, επιμένοντας πως στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής και κατηγορώντας πολλές χώρες πως «ενέδωσαν» στη Χαμάς. «Εάν υπάρχουν κάτοικοι που δεν έχουν αρκετό φαγητό, αυτό συμβαίνει επειδή η Χαμάς το κλέβει», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την οργάνωση για υπεξαίρεση ανθρωπιστικής βοήθειας. Υποστήριξε πως το Ισραήλ εφαρμόζει «περισσότερα μέτρα για την αποφυγή απωλειών αμάχων απ’ ό,τι οποιοσδήποτε στρατός στην ιστορία», τονίζοντας ότι έχουν ρίξει εκατομμύρια φυλλάδια, έχουν σταλεί εκατομμύρια γραπτά μηνύματα και έχουν γίνει αμέτρητες τηλεφωνικές κλήσεις προς τους κατοίκους της Γάζας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τις εμπόλεμες ζώνες.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε ηγέτες που «δημόσια καταδικάζουν το Ισραήλ, αλλά κατ’ ιδίαν μας ευχαριστούν», υποστηρίζοντας πωε πολλοί επιλέγουν «να κατευνάζουν το κακό, αντί να στηρίζουν το Ισραήλ. Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, ισχυριζόμενος πως το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν θα λιμοκτονεί τον πληθυσμό.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ως στηρίγματα για τον αηδιαστικό προπαγανδιστικό της πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προπαγάνδα που ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καταπίνουν ολόκληρη», προσέθεσε, καταγγέλλοντας επίσης πως πολλές χώρες «ενέδωσαν» στη Χαμάς αναγνωρίζοντας Κράτος της Παλαιστίνης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα αυτή την ενέργεια ως «αίσχρη» και λέγοντας πως θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της τρομοκρατίας.

Απέδωσε την αιτία της μακρόχρονης σύγκρουσης στη «διαρκή παλαιστινιακή άρνηση του εβραϊκού κράτους», υποστηρίζοντας πως αυτό «οδηγεί την αντιπαράθεση εδώ και πάνω από έναν αιώνα». Σε σκληρούς τόνους, απηύθυνε μήνυμα στους ηγέτες που προχώρησαν στην αναγνώριση: «Το μήνυμα που στείλατε αυτήν την εβδομάδα -ότι το να σκοτώσεις Εβραίους αποδίδει- είναι επικίνδυνο και έχει συνέπειες». Υποστήριξε πως η αναγνώριση λειτουργεί ως κίνητρο για την ενίσχυση της τρομοκρατίας και κατηγόρησε τους διεθνείς ηγέτες για «επιεική στάση απέναντι στο κακό».

Αποχωρήσεις και αποδοκιμασίες

Την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δεκάδες αντιπρόσωποι εγκατέλειψαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η μαζική αποχώρηση ήρθε ως σαφές μήνυμα αντίθεσης απέναντι στην γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, σε μια περίοδο που η διεθνής κατακραυγή για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας κορυφώνεται.

Την ίδια στιγμή, άλλοι εκπρόσωποι παρέμειναν στην αίθουσα, με μερικούς να χειροκροτούν όρθιοι τον Νετανιάχου, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή από τις μαζικές αποχωρήσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει συνεχώς «παρακαλώ, τάξη στην αίθουσα» χτυπώντας το σφυρί του.