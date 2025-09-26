Συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα υπόσχεται τώρα ο Τραμπ

Λίγη ώρα μετά το παραλήρημα Νετανιάχου στον ΟΗΕ (κατά το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, δήλωσε πως έρχεται συμφωνία για τερματισμό των συγκρούσεων.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε μια αιφνιδιαστική δήλωση, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για μια κίνηση που φέρνει τις ΗΠΑ σε αντίθεση με την ισραηλινή κυβέρνηση, ειδικά τους πιο ακροδεξιούς υπουργούς που πιέζουν για την προσάρτησή της με τα λόγια αλλά και με πράξεις.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αυξάνεται συνεχώς η διεθνής πίεση κατά του Ισραήλ, με αρκετές χώρες να έχουν προβεί στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.

Όσο για τον Νετανιάχου, ήταν ξεκάθαρος, υποστηρίζοντας ότι τυχόν δημιουργία παλαιστινιακού κράτους θα αποτελούσε «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ: «Να ένα ακόμη μήνυμα προς τους δυτικούς ηγέτες: Το Ισραήλ δεν θα σας επιτρέψει να μας επιβάλετε ένα τρομοκρατικό κράτος. Δεν θα διαπράξουμε εθνική αυτοκτονία επειδή δεν έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε εχθρικά μέσα ενημέρωσης και αντισημιτικά πλήθη που ζητούν ισραηλινό αίμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.