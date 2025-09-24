Υφαίνουν οικονομικό δίχτυ ασφαλείας για τον Αμπάς

Ο Τραμπ απαγόρευσε, 100% παράνομα, στην αντιπροσωπεία της Παλαιστινιακής Αρχής να μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ακούσει τον Μαχμούντ Αμπάς μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας. Είναι εντυπωσιακό ότι πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Παλαιστίνιος πρόεδρος κατηγόρησε τόσο απόλυτα, ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, την οργάνωση Χαμάς.

Στο έλεος και τη χλεύη των γενοκτόνων του λαού του (ο Νετανιάχου δηλώνει σίγουρος ότι «παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει ποτέ») και πολιτικά αδύναμος, ο 89χρονος Αμπάς αυτοπροτείνεται ως «μοναδική λύση» για τη διακυβέρνηση της αιματοβαμμένης Λωρίδας της Γάζας όταν σιγήσουν τα όπλα.

Για να τον στηρίξουν, πλούσιες χώρες υφαίνουν οικονομικό δίχτυ ασφαλείας για την απαξιωμένη Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της χρεοκοπίας, καθώς το Ισραήλ της παρακρατά με το έτσι θέλω τρία δισεκατομμύρια δολάρια από φορολογικά έσοδα.

Η Σαουδική Αραβία, η Νορβηγία, η Γαλλία και η Ισπανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Χααρέτζ», φτιάχνουν «κουμπαρά» για να πληρώνουν 200 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα για αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων, γιατρών, εκπαιδευτικών και άλλα δημόσια έξοδα των παλαιστινιακών αρχών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη του ποταμού Ιορδάνη.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στη Haaretz ότι ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας θα έστελνε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ το μήνυμα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεταπολεμικό σκηνικό. Με άλλα λόγια, να αναλάβει τη διοίκηση στις «ενοποιημένες» περιοχές της Δυτικής Οχθης και της Λωρίδας της Γάζας στη λογική «ενιαίο παλαιστινιακό κράτος, ενιαία νομοθεσία, μια δύναμη ασφαλείας».

Αντίθετα, Τραμπ και Νετανιάχου προτιμούν να αναλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας (ό,τι απομείνει όρθιο από αυτήν) τα συντηρητικά αραβικά καθεστώτα πάμπλουτων πετρελαιοπαραγωγικών κρατών όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Το τρέχον διεθνές καθεστώς

Σήμερα η Παλαιστινιακή Αρχή, με επικεφαλής τον πρόεδρο Αμπάς, αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο μοναδικός εκπρόσωπος των Παλαιστινίων.

Η τοπική κυβέρνηση, με κορμό την οργάνωση Αλ Φατάx και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ασκεί ασφυκτικά περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της ισραηλινοκρατούμενης Δυτικής Οχθης. Εκδίδει παλαιστινιακά διαβατήρια και διαχειρίζεται τα παλαιστινιακά συστήματα Yγείας και Παιδείας.

Ωστόσο, πολλές εμπορικές, επενδυτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές περιορίζονται από τους κατακτητές και επί του παρόντος δεν υπάρχουν παλαιστινιακά αεροδρόμια.

Η Δυτική Οχθη ανήκε στην Ιορδανία μέχρι τον Πόλεμο των Εξι Ημερών, τον Ιούνιο του 1967, όταν την κατέλαβε το Ισραήλ. Εχει εμβαδόν περίπου 5.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (όσο ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας), είναι εδαφικά περίκλειστη και διάστικτη από παράνομους εβραϊκούς οικισμούς. Χερσαία πρόσβαση έχει μόνο μέσω Ισραήλ ή μέσω των ελεγχόμενων από το Ισραήλ συνόρων με την Ιορδανία.