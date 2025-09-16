Απελπισία και δάκρυα καθώς οι Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται από την πόλη της Γάζας

Ξεκίνησε η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας • Οι Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη τους, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες χωρίς να ξέρουν πού να πάνε • Βομβαρδισμοί δίχως τέλος, τουλάχιστον 37 νεκροί από το πρωί.

Η έναρξη του τελειωτικού χτυπήματος στον λαό της Παλαιστίνης, με την χερσαία πλέον ισραηλινή επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας τα ξημερώματα της Τρίτης, αναγκάζει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τη γη τους χωρίς να ξέρουν πού να πάνε.

Σημειώνεται πως η χερσαία επίθεση του Ισραήλ πραγματοποιείται λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συνάντησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, με τη συζήτηση να γυρνά γύρω από το μέλλον της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ σπέρνει τον θάνατο στη Γάζα μετά τις αναφορές πως ξεκίνησε η επιχείρηση κατάληψης της Πόλης • Λίγες ώρες πριν, ο Ρούμπιο επισκέφτηκε το Ισραήλ, κόβοντας και ράβοντας το μέλλον της Παλαιστίνης με τον Νετανιάχου • Τώρα «προειδοποιεί» τη Χαμάς.https://t.co/JT2ZxZx5OU — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 16, 2025

Ήδη έχουν σκοτωθεί δεκάδες, «αφόρητη η Πόλη»

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ολόκληρες γειτονιές της Πόλης της Γάζας έχουν βομβαρδιστεί από το Ισραήλ από σήμερα το πρωί, ενώ υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 37 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Την τελευταία ώρα, ρεπόρτερ αναφέρουν πως έχουν ακουστεί πολλές εκρήξεις καθώς το Ισραήλ επιχειρεί να αναγκάσει τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν νότια.

Η δημοσιογράφος Χιντ Χουνταρί τονίζει ότι η κατάσταση για χιλιάδες Παλαιστίνιους που εκκενώνουν την πόλη είναι «αφόρητη», καθώς οι ήχοι «ατελείωτων εκρήξεων» αντηχούν σε όλο το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι οι βομβαρδισμοί στην περιοχή έχουν ενταθεί δραματικά τις τελευταίες δύο ημέρες, από αεροπλάνα, τανκς και πολεμικά αεροσκάφη των Ισραηλινών που καταστρέφουν συνεχώς σπίτια.

«Βλέπουμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας από νωρίς το πρωί. Οι άνθρωποι είναι πολύ απελπισμένοι. Λένε ότι βρίσκονται στο δρόμο από τα μεσάνυχτα», αναφέρουν ανταποκριτές από το Al Jazeera.

Φεύγουν γεμάτοι δάκρυα στα μάτια

Όπως εξηγούν οι ανταποκριτές, χιλιάδες Παλαιστίνιοι τρέπονται σε φυγή επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν στοχεύσει ολόκληρα οικιστικά τετράγωνα. Τις τελευταίες δύο ημέρες, τουλάχιστον 30 κτίρια όπου έβρισκαν καταφύγιο οι άνθρωποι έχουν δεχθεί επίθεση.

«Δεν έχουν κανένα καταφύγιο. Τρέχουν να φύγουν κάτω από τους ατελείωτους βομβαρδισμούς του ισραηλινού πυροβολικού, τις αεροπορικές επιδρομές. Βλέπουμε γυναίκες να κουβαλούν τα παιδιά τους επειδή δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο».

«Βλέπουμε ανθρώπους να φεύγουν με τα μάτια τους γεμάτα δάκρυα. Οι ισραηλινές δυνάμεις τους αναγκάζουν να εκκενώσουν την περιοχή τους κάτω από απάνθρωπες συνθήκες», μεταδίδουν μιλώντας για άλλη μια μέρα εκτοπισμού σε αυτό το άθλιο ταξίδι.

ΥΠΕΞ Παλαιστίνης: «Επείγουσα διεθνή παρέμβαση» για την προστασία των αμάχων

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστίνης ζήτησε «έκτακτη και επείγουσα διεθνή παρέμβαση» για την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του στο Χ, το υπουργείο ανέφερε ότι οι προσπάθειες μέσω της διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου αποδείχθηκαν «αποτυχημένες» και ζήτησε δράση από τη διεθνή κοινότητα.

«Το υπουργείο παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις αλαζονικές δηλώσεις της κατοχικής κυβέρνησης σχετικά με την έναρξη της εισβολής στην πόλη της Γάζας και την απειλή της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτών», ανέφερε.

«Το υπουργείο ζητά έκτακτη διεθνή παρέμβαση για να σταματήσει αυτό το σοβαρό έγκλημα και να μεγιστοποιηθούν οι πολιτικές και διπλωματικές λύσεις που εγγυώνται την άμεση παύση του πολέμου και της επιθετικότητας, την προστασία των αμάχων, την πρόληψη της εκτόπισής τους από τη Λωρίδα, την άμεση απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και τη βιώσιμη παροχή βοήθειας», τόνισε.