Ξεκίνησε η «επιχείρηση» του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Αναφορές πως ξεκίνησε η «επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας», με απλά λόγια το τελειωτικό γενοκτονικό χτύπημα Νετανιάχου στον παλαιστινιακό λαό • Σφοδροί βομβαρδισμοί στην Πόλη μετά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ • «Η Γάζα καίγεται»: Ο Κατζ χαιρετίζει το «επίτευγμά» του.

Βομβαρδισμοί δίχως τέλος από τα ξημερώματα της Τρίτης. Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την Πόλη της Γάζας –όσοι δεν έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα ερείπια– μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει η ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας (Axios) και πως ο στρατός του IDF έχει εισβάλει στην καρδιά της Πόλης (Jerusalem Post).

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς η Γάζα βρίσκεται πλέον σε ώρα μηδέν, οι θηριωδίες έχουν ενταθεί και το Global Sumud Flotilla σαλπάρει προς τον παλαιστινιακό θύλακα για να διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης.

Η ισραηλινή στρατιωτική δύναμη (IDF) έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είχε αποστείλει χερσαία στρατεύματα στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου εκτιμάται ότι καταφεύγουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο στρατός έχει καλέσει τους κατοίκους της πόλης να εκκενώσουν την περιοχή, αλλά η ανταπόκριση υπήρξε περιορισμένη, καθώς οι περισσότεροι φοβούνται ότι πουθενά πλέον δεν είναι ασφαλείς, και δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη γη τους.

Οι αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας εντάθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα, πριν τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αρχίσουν να αναφέρουν ότι τα άρματα του στρατού έχουν εισέλθει στην πόλη.

Σύμφωνα με τους Times of Israel οικογένειες των ομήρων σπεύδουν να διαμαρτυρηθούν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού, φοβούμενες ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θέτουν σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας – Παγιδευμένοι κάτοικοι στα ερείπια

Το Ισραήλ βομβάρδισε έντονα την πόλη της Γάζας μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, σύμφωνα με μαρτυρίες που έφτασαν στο AFP

«Υπάρχουν έντονοι, αδιάκοποι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», λέει ο Αχμέντ Γκαζάλ, προσθέτοντας ότι σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Ο Γκαζάλ μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 τα ξημερώματα «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Israel has also intensified its attacks on Gaza City, forcing thousands of Palestinians to flee, as it pushes ahead with an offensive to seize the Strip’s largest urban centre.



🔴 Follow our LIVE coverage: https://t.co/MFXL3yCIZ9 pic.twitter.com/8oXWuDtEhR — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 16, 2025

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται εντατικά σε όλη την πόλη της Γάζας και οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζουν να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Κατζ: «Η Γάζα καίγεται κάτω από τη σιδερένια γροθιά του Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας χαιρέτισε την επίθεση, λέγοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις χτυπούν τη Γάζα με «σιδερένια γροθιά».

«Η Γάζα καίγεται», καυχήθηκε ο Κατζ στο X. «Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα γυρίσουμε πίσω - μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής».