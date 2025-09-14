Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο μενού των συζητήσεων Νετανιάχου - Ρούμπιο

Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός του Ισραήλ τα θέλει όλα • Δημοσίευμα - φωτιά από το Axios • Οι πρώτες δηλώσεις την ώρα που το Ισραήλ γεμίζει θάνατο την Λωρίδα της Γάζας.

Δεν σταματά πουθενά ο γενοκτόνος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος βάζει τώρα στο στόχαστρο και τα εδάφη της Δυτικής Όχθης στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τη δίψα των ακραίων σιωνιστών που στηρίζουν την κυβέρνησή του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται πως θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ξανά με τον πιο πιστό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την οποία έχει αιματοκυλίσει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ενώ τώρα στρέφεται και στα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη που δεν κατέχει το Ισραήλ.

Δημοσίευμα του πρακτορείου Axios αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ για επίσκεψη, αναμένεται να συζητήσει με το Ισραήλ το ενδεχόμενο προσάρτησης κι άλλων εδαφών της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που έκαναν ορισμένες χώρες της Δύσης τον περασμένο μήνα.

Η ιστοσελίδα επικαλείται αξιωματούχους από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και σημειώνει ότι «ο Νετανιάχου δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα προχωρήσει στην προσάρτηση, αλλά και για τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Θέλει να μάθει στη συνάντηση με τον Ρούμπιο εάν ο πρόεδρος Τραμπ στηρίζει μια τέτοια ενέργεια».

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη ως κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή και θα χαρακτήριζε μια προσάρτηση από το Ισραήλ ως εμπρηστική και παράνομη.

Ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο, αλλά και την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ειρηνευτική συμφωνία ΗΑΕ - Ισραήλ, αλλά και τις συμφωνίες του Αβραάμ και την ελπίδα του Τραμπ να τις επεκτείνει.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή η γενική συνέλευση του ΟΗΕ έκανε αποδεκτή τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και καλεί σε αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. 142 κράτη ψήφισαν υπέρ της διακήρυξης, δέκα ψήφισαν κατά (ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ) και 12 χώρες απείχαν από τη διαδικασία. Οι βασικές αρχές της διακήρυξης θα συζητηθούν στη συνάντηση των ηγετών που στηρίζουν τη λύση των δύο κρατών και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνάντησης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο και αύριο Δευτέρα, με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους να λένε στο Axios πως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έχει διαμηνύσει σε ιδιωτικές συναντήσεις πως δεν αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Στον αντίποδα Αμερικανός αξιωματούχος σημειώνει στο πρακτορείο ότι οι ισραηλινές αξιώσεις βάρεσαν «καμπανάκια» στον Λευκό Οίκο, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα, ενώ επικρατεί το συναίσθημα πως το Τελ Αβίβ επιχειρεί να φέρει την Ουάσινγκτον προ τετελεσμένων.

Τις τελευταίες ημέρες φέρονται να έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εσωτερικές συζητήσεις στον Λευκό Οίκο και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να αποφασιστεί ποια θα είναι η επίσημη γραμμή και για να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία πως μια προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα σημάνει το τέλος των συμφωνιών του Αβραάμ και θα επιφέρει πλήγμα στο γόητρο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Λευκός Οίκος προφανώς συμμετέχει σε διάφορες συζητήσεις που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή, δεν σχολιάζουμε τις εσωτερικές μας συναντήσεις που μπορεί να έγιναν ή μπορεί και να μην έγιναν» απαντά λακωνικά αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, πάντως, αναχωρώντας για το Ισραήλ ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση για την απάντηση στο επικείμενο κύμα αναγνωρίσεων ενός παλαιστινιακού κράτους. «Το είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση» δήλωσε χαρακτηριστικά.