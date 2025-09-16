«Η Γάζα καίγεται»: Οι ΗΠΑ ήξεραν;

Το Ισραήλ σπέρνει τον θάνατο σε όλη τη Γάζα, μετά και τις αναφορές σε ΜΜΕ πως ξεκίνησε επίσημα η επιχείρηση κατάληψης της Πόλης • Λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισκέφτηκε το Ισραήλ, κόβοντας και ράβοντας το μέλλον του παλαιστινιακού λαού με τον Νετανιάχου • Τώρα «προειδοποιεί» τη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης τη χερσαία του επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, η οποία, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, έχει στόχο την εξάλειψη της Χαμάς.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως ξεκίνησε η «επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας», με απλά λόγια το τελειωτικό γενοκτονικό χτύπημα Νετανιάχου στον παλαιστινιακό λαό.https://t.co/blzrd36Yjy — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 16, 2025

Το τελειωτικό χτύπημα στον παλαιστινιακό λαό έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα από την επίσκεψη του μεγαλύτερου συμμάχου του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αφού προηγουμένως δήλωσε την «ακλόνητη στήριξή του» στο Ισραήλ, συζήτησε κατά την άφιξή του στην περιοχή με τον Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ενώ, δημοσίευμα του πρακτορείου Axios αναφέρει ότι ο Ρούμπιο συζήτησε με το Ισραήλ το ενδεχόμενο προσάρτησης κι άλλων εδαφών της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που έκαναν ορισμένες χώρες της Δύσης τον περασμένο μήνα.

«Σύντομο χρονικό περιθώριο» για συμφωνία στη Γάζα

Καθώς έφευγε από το Ισραήλ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απείλησε τη Χαμάς, λέγοντας πως έχει στη διάθεσή της μόνο λίγες ημέρες για να αποδεχτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, κομμένη και ραμμένη ωστόσο στα σχέδια Ισραήλ-ΗΠΑ, που ζητούν τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Λίγες ώρες αργότερα, ξεκίνησε η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στην Πόλη. Κι αυτό δεν αφήνει πολλά περιθώρια στο αν οι ΗΠΑ γνώριζαν για το επόμενο βήμα της ισραηλινής επιχείρησης, αλλά δημιουργούνται και ερωτήματα αν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτή που έδωσε το πράσινο φως.

«Οι Ισραηλινοί έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν επιχειρήσεις εκεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Δεν έχουμε πλέον μήνες και πιθανότατα έχουμε μέρες, ίσως μερικές εβδομάδες ακόμα», είπε. «Η πρώτη μας επιλογή είναι να ολοκληρωθεί μέσω μιας διαπραγματευμένης διευθέτησης αυτό», σημείωσε εξηγώντας πως θέλει η Χαμάς να πει ότι «θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πλέον απειλή».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «αν κάποια χώρα στον κόσμο μπορεί να βοηθήσει στη μεσολάβηση [στη σύγκρουση], αυτή είναι το Κατάρ».

Ο Κατζ χαιρετίζει το επίτευγμά του

«Η Γάζα καίγεται», έγραψε πριν από λίγο ο υπουργός Άμυνας του Νετανιάχου, Ίσραελ Κατζ. «Δεν θα δείξουμε έλεος και δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή μας».

«Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδηρά πυγμή τις υποδομές της Χαμάς και οι στρατιώτες πολεμούν γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση των ομήρων και στην ήττα της Χαμάς», πρόσθεσε.

עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור - עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

«Ακούμε τις κραυγές τους»

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην πόλη της Γάζας, με αδιάκοπους βομβαρδισμούς, πυροβολισμούς και επιθέσεις με drones.

Οι μαρτυρίες από την ισοπεδωμένη πόλη συγκλονίζουν. Ένας εξ αυτών δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «η πόλη της Γάζας δέχεται σφοδρούς και αδιάκοπους βομβαρδισμούς», οι οποίοι έχουν ισοπεδώσει σπίτια και έχουν παγιδεύσει ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

«Ακούμε τις κραυγές τους», είπε ο 25χρονος κάτοικος Αχμέντ Γκαζάλ.