Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Κατάρ, κρίσιμες συνομιλίες με Τραμπ

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, αναμένεται να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον σήμερα, Παρασκευή, μία μέρα αφότου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε το πλήγμα στη χώρα, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη του στο Κατάρ», χωρίς ωστόσο να κατονομάζει το Ισραήλ, που απειλεί να βάλει μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Politico, ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφτεί τις ΗΠΑ προκειμένου να έχει σειρά κρίσιμων επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με την τελευταία ισραηλινή επίθεση αλλά και την πορεία των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.
Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ αποτελεί χώρα-μεσολαβητής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.
Η συνάντηση αυτή κρίνεται αρκετή σημαντική, καθώς λίγες ώρες πριν ο πρωθυπουργός του Κατάρ προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις. Μιλώντας στο CNN έστειλε το μήνυμα πως «αυτό που έκανε ο Νετανιάχου ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.
