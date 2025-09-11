Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε το πλήγμα στο Κατάρ χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την Πέμπτη τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε «τη σημασία της αποκλιμάκωσης» και διαβεβαίωσε «την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ», υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Υπενθύμισε επίσης «τη σταθερή στήριξη στον καίριο ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει το Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης στην περιοχή», μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι «η συμβολή της Ντόχα παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας».

Τα μέλη του Συμβουλίου τόνισαν ότι «η απελευθέρωση των ομήρων, περιλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα, πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα». Υπό το πρίσμα αυτό, «επανέλαβαν τη σημασία των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών» και κάλεσαν «τα μέρη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για ειρήνη».

Οι απειλές Νετανιάχου συνεχίζονται

Όλα αυτά ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε εκ νέου την Πέμπτη πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση του εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κόντρα στο διεθνές αντιπολεμικό κίνημα και την κατακραυγή που υφίσταται από δεκάδες κράτη για την εν εξελίξει εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε προκλητικά ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο γενοκτονικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανακοίνωσή του σχεδίου είχε προκαλέσει την καταδίκη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δήλωσε πως ο εποικισμός θα διχοτομήσει ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη και θα αποτελέσει «υπαρξιακή απειλή» για ένα πιθανό, συνεκτικό παλαιστινιακό κράτος. Συνολικά, 147 ανεξάρτητα κράτη - μέλη του ΟΗΕ έχουν ζητήσει την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Πολλές δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, στα Ηνωμένα Έθνη εντός Σεπτεμβρίου.