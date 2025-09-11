Κατάρ: Ο Νετανιάχου σκότωσε κάθε ελπίδα για τους ομήρους

Σκληρές δηλώσεις από τον πρωθυπουργό της χώρας που δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από το Ισραήλ.

Σφοδρά πυρά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού εκτόξευσε ο Αμπντουλραχμάν αλ Θάνιμ υπογραμμίζοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έπρεπε να προσαχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά από το απρόκλητο χτύπημα στη Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, μιλώντας, στο CNN έστειλε το μήνυμα πως «αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με μέλη οικογένειας ομήρου το πρωί της ημέρας του βομβαρδισμού εναντίον των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που συνεδρίαζαν σε κτίριο στη Ντόχα.

Το Κατάρ, πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται μεσολαβητής-κλειδί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι που απομένουν στη ζωή και να προσφερθεί βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ο πληθυσμός αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου.

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων «υπολογίζουν σε αυτή τη μεσολάβηση. Είναι η μόνη τους ελπίδα», σχολίασε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Αψηφώντας τις διεθνείς επικρίσεις, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε: «λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες: απελάστε τους ή οδηγήστε τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένη στον βομβαρδισμό στη Ντόχα που επρόκειτο να γίνει χθες κατόπιν αιτήματος του εμιράτου αναβλήθηκε για σήμερα.