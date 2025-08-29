Αριθμοί που σοκάρουν στη Γάζα: Πάνω από 63.000 νεκροί, 322 πέθαναν από πείνα

Σε 2.203 ανέρχονται οι άμαχοι που σκοτώθηκαν μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ ζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η γενοκτονία των Παλαιστινίων καλά κρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ στηρίζουν προκλητικά το Ισραήλ, ενώ χώρες της Δύσης περιορίζονται σε συστάσεις και εκκλήσεις προς το Τελ Αβίβ για... αυτοσυγκράτηση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αριθμός των νεκρών που σκοτώθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα ξεπέρασε πλέον τους 63 χιλιάδες (στην πραγματικότητα, τα θύματα είναι πολύ περισσότερα, καθώς χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που αγνοούνται ή βρίσκονται θαμμένοι στα συντρίμμια κτιρίων). Συγκεκριμένα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 63.025 ανθρώπους και έχει τραυματίσει 159.490 από τις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας που σκοτώθηκαν από τις 27 Μαΐου (όταν το Ισραήλ επέβαλε το αμφιλεγόμενο GHF ως τη μόνη αρχή διανομής βοήθειας) έφτασε τους 2.203, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 16.228. Σημειώνεται ότι το GHF έχει καταδικαστεί από οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει χαρακτηριστεί ως «παγίδα θανάτου».

Εξάλλου, με την κατάσταση λιμού να αποτελεί και επισήμως απτή πραγματικότητα, καταγράφηκαν άλλοι πέντε θάνατοι «λόγω λιμού και υποσιτισμού» τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ αυτών, είναι δύο παιδιά. Πλέον, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που σχετίζονται με την πείνα ανέρχεται σε 322, συμπεριλαμβανομένων 121 παιδιών.

Και η αιματοχυσία συνεχίζεται: τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώθηκαν από την αυγή της Παρασκευής σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών, φονικές επιθέσεις έλαβαν χώρα στην περιοχή al-Mawasi στον νότο, η οποία μάλιστα έχει οριστεί από το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική ζώνη».

«Επικίνδυνη ζώνη μαχών» η Γάζα

Τη στιγμή που οι αριθμοί –και όχι μόνο– σοκάρουν, το Ισραήλ υλοποιεί σταδιακά το νέο σχέδιό του (που έτυχε διεθνής καταδίκης, αλλά και εσωτερικών αντιδράσεων) για πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα. Σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα αρχικά στάδια μιας επίθεσης στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτή η «τοπική τακτική παύση», που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, «να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ» και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

► Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και από την ισραηλινή κοινωνία, για τον τερματισμό του πολέμου, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι «συνεχίζει τις επιχειρήσεις του» σε ολόκληρο τον θύλακα. Εξάλλου την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας «είναι αναπόφευκτη» καθώς το Ισραήλ έχει αποφασίσει να τη θέσει υπό τον έλεγχό του.