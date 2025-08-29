«Τα παιδιά δεν έχουν πλέον ούτε τη δύναμη να κλάψουν»

Στο χείλος του θανάτου βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι στη Γάζα και οι πιο ευάλωτοι -παιδιά, έγκυες, θηλάζουσες γυναίκες- πλήττονται ακόμα περισσότερο ● Ωμά, κυνικά ψέματα από το Ισραήλ πως κάνει... ό,τι μπορεί για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια, δεν πείθεται πλέον κανείς

Σε «σημείο κατάρρευσης» από την πείνα βρίσκεται πλέον ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας σύμφωνα με την επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), Σίντι ΜακΚέιν, που επισκέφτηκε καταυλισμούς και μια κλινική για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις.

«Συνάντησα παιδιά που πέθαιναν από την πείνα και λάμβαναν θεραπεία για οξύ υποσιτισμό και είδα φωτογραφίες τους από τότε που ήταν υγιή. Είναι αγνώριστα... Αυτό που είδαμε ήταν πλήρης καταστροφή. Ουσιαστικά τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και είδαμε ανθρώπους που πεινούν πάρα πολύ και είναι υποσιτισμένοι» υπογράμμισε σοκαρισμένη η αξιωματούχος του ΟΗΕ, που την Τετάρτη συναντήθηκε και με τον «αντιφρονούντα», κατά τ’ άλλα, αρχιστράτηγο Ζαμίρ. Οταν όμως η ΜακΚέιν αξίωσε το άνοιγμα των μεθοριακών περασμάτων και την απρόσκοπτη πρόσβαση του WFP σε ολόκληρη τη Γάζα, ο επιτελάρχης τής απάντησε στερεότυπα ότι το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο στην αποτροπή του λιμού (!) και ότι ο στρατός... κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια!

Ακόμα ένα τερατώδες ψέμα: στην τελευταία έκθεση του για τη Γάζα, που δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι -το ένα τέταρτο του πληθυσμού- είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, στην οποία όλως τυχαίως ετοιμάζεται -παρά τις δημόσιες διαφωνίες του- να εισβάλει ξανά ο εγκληματίας Ζαμίρ.

Καμία ντροπή

Το Ισραήλ φυσικά απέρριψε για ακόμα μία φορά τα στοιχεία αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα «κατασκευασμένα» και «μεροληπτικά υπέρ των τρομοκρατών» της Χαμάς. Αλλά δεν πείθει πια κανέναν. Χθες για παράδειγμα και τα 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με μόνη εξαίρεση τις ΗΠΑ, συμφώνησαν σε κοινό ψήφισμά τους ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «ανθρωπογενής κρίση» και εκφράζουν τον «βαθύ αποτροπιασμό» τους για τα στοιχεία της IPC, που «επιβεβαιώνουν σαφώς» τον λιμό στη Γάζα.

Θυμίζουν πως «η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ζητάνε «άμεση, μόνιμη και άνευ όρων εκεχειρία και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας», την «άρση όλων των περιορισμών από το Ισραήλ για τη διανομή βοήθειας και άνοιγμα όλων των χερσαίων οδών» και, τέλος, την «άμεση ανάκληση της απόφασης του Ισραήλ να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας».

Είχε προηγηθεί η συγκλονιστική παρέμβαση στο Συμβούλιο της επικεφαλής της οργάνωσης Save the Children, Ινγκερ Ασινγκ: «Στις κλινικές μας επικρατεί σχεδόν σιωπή. Τα παιδιά δεν έχουν πλέον τη δύναμη να μιλήσουν ούτε να κλάψουν, καθώς ψυχορραγούν. Παραμένουν ξαπλωμένα εκεί, αποσκελετωμένα, χάνοντας στην κυριολεξία τις δυνάμεις τους μπροστά στα μάτια μας, με τα μικροσκοπικά σώματά τους εξουθενωμένα από την πείνα και τις ασθένειες [...]. Σας το είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτό θα συνέβαινε – αλλά πού είναι τα δικά σας όρια; Ολος ο κόσμος σε αυτήν την αίθουσα έχει τη νομική και ηθική ευθύνη να ενεργήσει για να σταματήσει αυτή την κτηνωδία».

Ε, και λοιπόν; Οσο «όλος ο κόσμος σε αυτήν την αίθουσα» και έξω από αυτήν περιορίζεται σε άσφαιρες φραστικές καταδίκες, το κράτος-δολοφόνος κλιμακώνει τις γενοκτονικές επιχειρήσεις του με τις πλάτες και τα όπλα της Ουάσινγκτον, του Βερολίνου και άλλων μικρότερων «σπόνσορων» όπως η Ελλάδα. Τουλάχιστον ακόμα 38 Παλαιστίνιοι άμαχοι έχασαν και χθες τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς γύρω από την Πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της «προλείανσης» για την προαποφασισμένη τελική επίθεση: «Αεροπλάνα και drones βομβάρδιζαν όλη νύχτα. Κάποιοι γείτονες έφυγαν, αλλά όπου κι αν πας σ’ ακολουθεί ο θάνατος»» είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος του δυτικού προαστίου Ζεϊτούν.

Στον Λευκό Οίκο πάντως ο... ειρηνοποιός Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε σε συνεδρίαση για το μέλλον της Γάζας αδιαφορώντας πλήρως για το φρικτό παρόν. Στην «ευρεία πολιτική σύσκεψη» για την επόμενη μέρα στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού πρώτα δολοφονηθούν ή εθνοκαθαριστούν τα δύο εκατομμύρια κάτοικοί της, πήραν μέρος αποκλειστικά Αμερικανοί και Ισραηλινοί υπουργοί και αξιωματούχοι, αλλά και γνωστοί... ανθρωπιστές, όπως ο Αμερικανοεβραίος γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.