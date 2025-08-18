Διεθνής Αμνηστία: Το Ισραήλ διεξάγει «εσκεμμένη εκστρατεία λιμού» στη Γάζα

Η Διεθνής Αμνηστία, σε ανακοίνωση που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα, κατήγγειλε πως το Ισραήλ διεξάγει «εσκεμμένη εκστρατεία λιμού» στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ και πολλές ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) δεν έχουν σταματήσει να προειδοποιούν για επικείμενο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ «καταστρέφει συστηματικά την υγεία, την ευημερία, τον κοινωνικό ιστό» στη Γάζα, τόνισε η Οργάνωση αφού συνομίλησε με 19 Παλαιστίνιους της Γάζας που ζουν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων και με δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού που παρέχει φροντίδα σε παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του AFP να σχολιάσουν την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε επιβεβαιώνουν ότι «ο φονικός συνδυασμός πείνας και ασθενειών δεν είναι μια ατυχής συνέπεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στη Γάζα.

«Είναι το σκόπιμο αποτέλεσμα σχεδίων και πολιτικών που οργάνωσε και εφαρμόζει το Ισραήλ τους τελευταίους 22 μήνες προκειμένου να επιβάλει σκοπίμως στους Παλαιστίνιους της Γάζας συνθήκες διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή- γεγονός που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα», υπογράμμισε η ΜΚΟ.

Τον Απρίλιο η Διεθνής Αμνηστία είχε κατηγορήσει τις ισραηλινές αρχές ότι διαπράττουν «γενοκτονία σε απευθείας μετάδοση» στη Γάζα, καταγγελίες τις οποίες το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμα ψεύδη».

Η Cogat, υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, ισχυρίστηκε στις 12 Αυγούστου ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας απορρίπτοντας τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τους νεκρούς λόγω της πείνας.

Κάτι περισσότερο από οδυνηρές αφηγήσεις

«Καθώς οι ισραηλινές αρχές απειλούν να εξαπολύσουν ολοκληρωμένη χερσαία εισβολή στην Πόλη της Γάζας, οι μαρτυρίες που συλλέξαμε είναι κάτι πολύ περισσότερο από οδυνηρές αφηγήσεις · αποτελούν μια φλογερή καταγγελία ενός διεθνούς συστήματος που έχει χορηγήσει στο Ισραήλ άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους με σχεδόν πλήρη ατιμωρησία εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η Έρικα Γκεβάρα Ρόζας, Διευθύντρια Έρευνας, Συνηγορίας, Πολιτικής και Εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Για να αρχίσουν να αντιστρέφονται οι καταστροφικές συνέπειες των απάνθρωπων πολιτικών και ενεργειών του Ισραήλ, που έχουν καταστήσει τη μαζική λιμοκτονία μια ζοφερή πραγματικότητα στη Γάζα, πρέπει να αρθεί άμεσα και άνευ όρων ο αποκλεισμός και να επιτευχθεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός. Ο αντίκτυπος του αποκλεισμού και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του Ισραήλ στους αμάχους – ιδίως στα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, τους χρονίως πάσχοντες, τους ηλικιωμένους και τις εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες – είναι καταστροφικός και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί απλώς με την αύξηση του αριθμού των φορτηγών με βοήθεια ή με επιδείξεις, αναποτελεσματικές και επικίνδυνες, ρίψεων βοήθειας από αέρος.

Τα παιδιά της Παλαιστίνης αφήνονται να μαραζώνουν, εξαναγκάζοντας τις οικογένειες σε μια αδύνατη επιλογή: είτε να ακούν ανήμποροι τις κραυγές των εξαντλημένων παιδιών τους που παρακαλούν για φαγητό, είτε να διακινδυνεύουν θάνατο ή τραυματισμό σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση βοήθειας.

Η Ε. Γκεβάρα Ρόζας πρόσθεσε πως «Οι εγκαταστάσεις υγείας πρέπει να εξοπλιστούν με τις προμήθειες και τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Οι άμαχοι πρέπει να απαλλαγούν από τη συνεχή απειλή μαζικού εκτοπισμού», για να συνεχίσει με το ότι πρέπει να βρεθούν αξιόπιστες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Αξιόπιστες ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να μπορούν να παρέχουν βοήθεια και στέγαση με ασφάλεια και χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς, με τρόπο που να σέβεται την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά του άμαχου πληθυσμού. Το πιο επείγον είναι ότι οποιοδήποτε σχέδιο για την εδραίωση της κατοχής της Γάζας ή την κλιμάκωση της στρατιωτικής επίθεσης πρέπει να σταματήσει».

Η Γκεβάρα Ρόζας ανέφερε, επίσης, ότι «Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και οι ηγέτες του κόσμου περιορίζονται σε ρητορική επίδειξη, η εσκεμμένη και συστηματική εκστρατεία λιμοκτονίας του Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί ανυπόφορη οδύνη σε έναν ολόκληρο πληθυσμό. Τα παιδιά της Παλαιστίνης αφήνονται να μαραζώνουν, αναγκάζοντας τις οικογένειες σε μια αδύνατη επιλογή: είτε να ακούν τις κραυγές των παιδιών τους που παρακαλούν για φαγητό, είτε να ρισκάρουν θάνατο ή τραυματισμό στην απεγνωσμένη αναζήτηση βοήθειας»

Τα στοιχεία

Στις 17 Αυγούστου, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα κατέγραψε 110 θανάτους παιδιών από επιπλοκές που σχετίζονται με υποσιτισμό.

Στις 29 Ιουλίου 2025, η πλατφόρμα Ενσωμάτωσης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) προειδοποίησε ότι έχουν επιτευχθεί τα όρια λιμού για την κατανάλωση τροφής στη μεγαλύτερη έκταση της Γάζας, καταλήγοντας ότι το χειρότερο σενάριο ήδη εκτυλίσσεται και ότι ο αριθμός των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, που πεθαίνουν από πείνα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του Nutrition Cluster, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν σχεδόν 13.000 περιπτώσεις οξύ υποσιτισμού παιδιών που εισήχθησαν για θεραπεία τον Ιούλιο. Ο αριθμός του Ιουλίου ήταν υψηλότερος μηνιαίος αριθμός από τον Οκτώβριο του 2023. Από αυτά, τουλάχιστον 2.800 (22%) ήταν σοβαρές περιπτώσεις.

Οι αρχές του Ισραήλ επιδείνωσαν περαιτέρω τις απάνθρωπες συνθήκες που δημιούργησαν με την παρεμπόδιση του έργου των περισσότερων μεγάλων ανθρωπιστικών οργανώσεων και υπηρεσιών του ΟΗΕ εντός της Γάζας, απορρίπτοντας επανειλημμένα αιτήματα για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα εισήγαγαν νέους κανονισμούς για την καταχώριση διεθνών ΜΚΟ, οι οποίοι, αν εφαρμοστούν, θα απαγορεύσουν τη δράση τους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Νέες μαρτυρίες - «Επιθυμία θανάτου» από ηλικιωμένη: «Νιώθω ότι είμαι βάρος»

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Διεθνής Αμνηστία πήρε συνεντεύξεις από 19 Παλαιστινίους που διαμένουν σε τρεις πρόχειρους καταυλισμούς για εσωτερικά εκτοπισμένους (IDPs), καθώς και από δύο υγειονομικούς που περιθάλπουν υποσιτισμένα παιδιά σε δύο νοσοκομεία της Πόλης της Γάζας.

Ο συνδυασμός μαζικής λιμοκτονίας, πολλαπλών εξαναγκαστικών εκτοπισμών και περιορισμού πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικός για τις εγκύους και θηλάζουσες. Από τις 747 που εξέτασε η Save the Children το πρώτο μισό του Ιουλίου, οι 323 (43%) ήταν υποσιτισμένες.

Η Σ., νοσοκόμα εκτοπισμένη από την Τζαμπάλια στο στρατόπεδο αλ-Τάκβα, μίλησε για την καθημερινή πάλη της να φροντίσει το δίχρονο και το βρέφος της. Από τον Απρίλιο έμεινε η ίδια νηστική για να ταΐζει μόνο τα παιδιά. Το γάλα της ελαττώθηκε δραματικά και περιέγραψε το σωματικό και ψυχικό άλγος να προσπαθεί ώρες να θηλάσει χωρίς να κατεβαίνει γάλα. Το φαγητό τους είναι ένα πιάτο φακές ή μελιτζάνες με νερό. Το βρέφος της, επτά μηνών, έχει το βάρος που θα είχε ένα μωρό τεσσάρων μηνών. Η φόρμουλα που χρειάζεται να λάβει το μωρό, δυσεύρετη και πανάκριβη. Όταν η κοινοτική κουζίνα σταμάτησε για τρεις μέρες, τα παιδιά έπιναν μόνο νερό. Ο σύζυγός της τραυματίστηκε αναζητώντας βοήθεια. Η ίδια ένιωσε: «Απέτυχα ως μητέρα· η πείνα των παιδιών σου σε κάνει να νιώθεις κακή μητέρα». Οι ελλείψεις επεκτείνονται και στα βασικά: πάνες, νερό, φάρμακα. Το αντίσκηνο είναι γεμάτο αρουραίους και κουνούπια· το βρέφος της απέκτησε βακτηριακή μόλυνση χωρίς διαθέσιμα αντιβιοτικά.

Η Χαντίλ, 28 ετών, έγκυος τεσσάρων μηνών, είπε: «Φοβάμαι (πως θα έχω) αποβολή, σκέφτομαι την υγεία του μωρού (...) και αν επιβιώσει, ποια ζωή το περιμένει μέσα σε σκηνές, βόμβες, πείνα…». Τα παιδιά της Χαντίλ ζητούν συνεχώς φαγητό, έναν χώρο για να παίξουν και σχολείο. Αρκετές άλλες γυναίκες που μίλησαν στην Διεθνή Αμνηστία για την παρούσα αλλά και για προηγούμενες έρευνες εξήγησαν ότι πήραν την απόφαση να μην κάνουν παιδιά εξαιτίας των συνθηκών διαβίωσης και των βομβαρδισμών στη Γάζα, παρ' όλη την επιθυμία τους.

Ο Αμπού Αλά, ένας 62χρονος εκτοπισμένος από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, μοιράστηκε την εμπειρία του από τη λήψη μιας σούπας φακής από την κοινοτική κουζίνα ως το μοναδικό του γεύμα για ολόκληρη την ημέρα. Είπε ότι ψωμί διανέμεται μόνο μία φορά την εβδομάδα, αναγκάζοντας την οικογένεια να το μοιράζει με μέτρο, και ότι δεν έχει γευτεί τίποτα γλυκό, ούτε καν φρούτο, εδώ και μήνες. «Εγώ μπορώ να αντέξω την πείνα, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν», είπε. Ο Αμπού Αλά επιθυμεί την επανέναρξη της διανομής βοήθειας από την UNRWA, την οποία εμπιστεύεται για το δίκαιο και ισότιμο σύστημά της, που βασίζεται στο μέγεθος της οικογένειας. Περιέγραψε τους κινδύνους του σημερινού «αγώνα» για την απόκτηση βοήθειας: «Στο παρελθόν συνηθίζαμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, ειδικά αυτούς που είχαν ανάγκη. Ακόμα και στην αρχή αυτού του πολέμου. Τώρα οι άνθρωποι καθοδηγούνται μόνο από το ένστικτο της επιβίωσης».

Ο Νάχεντ, 66 ετών, είπε στην Διεθνή Αμνηστία πως ο αγώνας για φαγητό κοντά στους δρόμους διανομής βοήθειας «έχει στερήσει από τους ανθρώπους την ανθρωπιά τους». Είπε: «Αναγκάστηκα να πάω εκεί γιατί δεν έχω κανέναν να με φροντίσει. Είδα με τα μάτια μου ανθρώπους να κουβαλούν σακιά αλεύρι λερωμένα με το αίμα αυτών που μόλις είχαν πυροβοληθεί· ακόμα και άνθρωποι που γνώριζα ήταν σχεδόν αγνώριστοι. Η εμπειρία της πείνας και του πολέμου έχει αλλάξει πλήρως τη Γάζα· έχει αλλάξει τις αξίες μας».

Η Αζίζα, 75 ετών, εξήγησε στην Διεθνή Αμνηστία γιατί επιθυμεί να πεθάνει. «Νιώθω ότι έχω γίνει βάρος για την οικογένειά μου. Όταν εκτοπιστήκαμε, έπρεπε να με σπρώχνουν σε αναπηρικό καροτσάκι. Με τις ουρές για την τουαλέτα να είναι εξαιρετικά μεγάλες στον καταυλισμό όπου μένουμε, χρειάζομαι πάνες ενηλίκων, που είναι εξαιρετικά ακριβές. Χρειάζομαι φάρμακα για τον διαβήτη, την πίεση και την καρδιά, και έχω αναγκαστεί να παίρνω φάρμακα που έχουν λήξει. Νιώθω πάντα ότι αυτά τα μικρά παιδιά, αυτά είναι που αξίζουν να ζήσουν, τα εγγόνια μου. Νιώθω ότι είμαι βάρος για εκείνα, για τον γιο μου».

Επίκληση στη διεθνή κοινότητα

«Απέναντι στις φρικαλεότητες που το Ισραήλ επιβάλλει στον παλαιστινιακό πληθυσμό στη Γάζα, η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα οι σύμμαχοι του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, οφείλουν να τηρήσουν τις ηθικές και νομικές τους υποχρεώσεις ώστε να βάλουν τέλος στη συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ. Τα κράτη πρέπει επειγόντως να αναστείλουν όλες τις μεταφορές όπλων, να υιοθετήσουν στοχευμένες κυρώσεις και να τερματίσουν κάθε συνεργασία με το Ισραήλ όταν αυτή συμβάλλει στη γενοκτονία του κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.», απαιτεί η Διεθνής Αμνηστία.