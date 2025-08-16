Ο Νετανιάχου «κόβει στη μέση» τη Δυτική Οχθη

Το έχουμε γράψει αμέτρητες φορές από την αρχή ακόμη του τρέχοντος γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα: σκοπός των σιωνιστών δεν είναι η αυτοάμυνα ούτε η εκδίκηση, αλλά η δημιουργία του «Μεγάλου Ισραήλ». Είναι ένα σχέδιο του λεγόμενου «αναθεωρητικού σιωνισμού» που με τη σειρά του διαμορφώθηκε πολύ πριν από τη Νάκμπα του 1948 και αποτελεί κυριολεκτικά οικογενειακή κληρονομιά του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εποχή που όλο το σόι –ακόμη και ο φανατικός Πολωνοεβραίος ραβίνος παππούς του- λεγόταν Μιλεϊκόφσκι...

Μοιάζει απίστευτο, αλλά η καλύτερη απόδειξη για τα παραπάνω δεν είναι οι θηριωδίες στην αντιστεκόμενη Γάζα, αλλά ο συστηματικός εδαφικός κατακερματισμός και η αργόσυρτη εθνοκάθαρση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, εκεί όπου δήθεν θα φτιαχτεί το πολυθρύλητο «παλαιστινιακό κράτος» που σπεύδει να αναγνωρίσει τώρα, κατόπιν εορτής, η συνένοχη Δύση.

Το γράφω αυτό γιατί, όπως θα έχετε ήδη διαβάσει, ο αιμοσταγής σύμμαχος της Αθήνας «Μπίμπι» δήλωσε καθαρά σε τηλεοπτική συνέντευξή του πως πιστεύει «απόλυτα» στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ». Πρόκειται για έναν όρο-«ομπρέλα» που υποτίθεται ότι περιλαμβάνει όχι μόνο τη Δυτική Οχθη, αλλά και όλα τα εδάφη που περιγράφονταν στη Βίβλο ως ισραηλινά τον καιρό της βασιλείας του... Σολομώντα, δηλαδή μεγάλα κομμάτια της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας αλλά και της βόρειας Αιγύπτου.

Η δήλωση αυτή φυσικά δεν είναι μεμονωμένη, αλλά βασικά έδωσε την... πάσα ώστε μία μέρα αργότερα ο εξτρεμιστής υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ και αρχηγός του «κόμματος των εποίκων» Μπεζαλέλ Σμότριτς παρουσίασε το εποικιστικό σχέδιο E1, το οποίο κυριολεκτικά «κόβει στη μέση» την κατεχόμενη Δυτική Οχθη και βέβαια βάζει ταφόπλακα σε κάθε συζήτηση για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Αλλωστε ο φασίστας Σμότριτς δεν κρύβεται – η ανακοίνωση είχε κυριολεκτικά τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»!

Και για όσους μάλιστα τυχόν επιμένουν, με το αζημίωτο πάντα, ότι η ιστορία αυτή δήθεν ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη του 2023, να σημειώσουμε ότι το στρατηγικό σχέδιο για την κατασκευή του οικισμού Ε1, με 3.400 κατοικίες, για τους μελλοντικούς εποίκους, που θα συνδέει τους υπάρχοντες παράνομους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη, όπως το Μααλέ Αντουμίν, και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2012, αλλά «πάγωσε» έπειτα από παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα. Με άλλα λόγια, το σχέδιο E1 θα αποκόψει τη Δυτική Οχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία προορίζεται από τους Παλαιστίνιους για πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους.

Ακολούθησαν, φυσικά, δεκάδες ανακοινώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων από τον ΟΗΕ και την Ευρώπη που καταδικάζουν, στα λόγια πάντα, αυτά τα φονικά σχέδια. Και είναι γνωστό ότι αρκετές χώρες, ανάμεσά τους και η Βρετανία και ο Καναδάς, έχουν ήδη επιβάλει ταξιδιωτικές και άλλες κυρώσεις κατά του Σμότριτς και του ομοϊδεάτη του ρατσιστή υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι υποκινούν συστηματικά τη βία των Εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη. Αλλά και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε χτες ότι το σχέδιο «θα διασπάσει τη Δυτική Οχθη σε απομονωμένους θύλακες» και προειδοποίησε ότι θα αποτελέσει «έγκλημα πολέμου για μια κατοχική δύναμη, να μεταφέρει τον δικό της άμαχο πληθυσμό στην περιοχή που κατέχει»...

Και τι έγινε, αλήθεια; Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε αμέτρητες σελίδες με αυτές τις υποκριτικές ανακοινώσεις, που δεν αξίζουν ούτε το χαρτί στο οποίο γράφονται. Οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν, σκοτώνουν, ισοπεδώνουν, και οι Ευρωπαίοι με τον ΟΗΕ... καταδικάζουν, την ώρα που οι περισσότερες κυβερνήσεις συνεχίζουν σαν πιστοί ακόλουθοι των ΗΠΑ την τροφοδοσία της σιωνιστικής πολεμικής μηχανής. Και αποστρέφουν το βλέμμα όχι μόνο από το άγος της Γάζας, αλλά και από τη συστηματική παράνομη αρπαγή εδαφών στη Δυτική Οχθη, τον Λίβανο και εσχάτως τη νότια Σύρια.

Δυστυχώς, με δεδομένη την τυφλή υποστήριξη των ΗΠΑ –ανεξαρτήτως κυβέρνησης– αλλά και των περισσότερων διπρόσωπων Ευρωπαίων στο σιωνιστικό πρότζεκτ, οι μόνοι που μπορούν να ανατρέψουν αυτά τα σχέδια είναι αφενός η δήθεν «τρομοκρατική», αλλά στην πραγματικότητα εθνοαπελευθερωτική παλαιστινιακή αντίσταση, και αφετέρου οι ίδιοι οι Ισραηλινοί.

Ετσι λοιπόν, οι οικογένειες των εναπομείναντων αιχμαλώτων της παλαιστινιακής αντίστασης αλλά και των εκατοντάδων στρατιωτών των IDF που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα οργανώνουν για αύριο Κυριακή μια πανεθνική απεργία, με τη στήριξη σύσσωμης της αντιπολίτευσης, και απαιτώντας από τον Νετανιάχου την εγκατάλειψη των σχεδίων για στρατιωτική κατάκτηση ολόκληρης της Γάζας, καθώς και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Και βέβαια οι συγγενείς επικαλούνται πλέον ανοιχτά τη μετωπική σύγκρουση του Νετανιάχου με τη στρατιωτική ηγεσία, η οποία διαφωνεί κάθετα με τα κατακτητικά σχέδιά του. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου η Βίκι Κοέν, μητέρα του ομήρου Νιμρόντ Κοέν, «τα λόγια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου προς τους υπουργούς είναι σαφή. Η ισραηλινή κυβέρνηση εγκαταλείπει τον Νιμρόντ μου και όλους τους ομήρους. Αυτός δεν είναι ένας προσωπικός αγώνας για εμάς, τις οικογένειες των ομήρων. Είναι ένας αγώνας για όλους τους πολίτες του Ισραήλ»!

Και μια άλλη μάνα ομήρου, η Ανατ Ανγκρεστ, μητέρα του ομήρου Ματάν, συμπλήρωσε: «Αγαπητοί μου συμπολίτες, σας παρακαλώ μην παραμείνετε σιωπηλοί. Η σιωπή σκοτώνει. Η σιωπή σας σκοτώνει τα παιδιά μας». Για να δούμε...