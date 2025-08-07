«Θέλουμε να ελέγχουμε τη Γάζα, όχι να την κατακτήσουμε», λέει τώρα ο Νετανιάχου

Σε αναδίπλωση φαίνεται πως προχωρά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μετά τη μαζική κατακραυγή που υπέστη το σοκαριστικό σχέδιό του για ολική κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα.

Μέχρι χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφραζε δημοσίως το σχέδιό του για ολική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και για εκτοπισμό των άμαχων Παλαιστινίων.

Σήμερα, όμως, ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί έπειτα από τη μαζική κατακραυγή που αντιμετώπισε το σοκαριστικό σχέδιό του, ακόμα και από άμεσους συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ δεν θέλει ούτε να καταλάβει ούτε να κυβερνήσει τον θύλακα, αλλά να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας. Επίσης, διατήρησε το αφήγημα πως το Ισραήλ επιθυμεί να «απελευθερώσει» τους Παλαιστινίους από τη Χαμάς.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ακόμα άγνωστο το τι τελικά θα πράξει ο Νετανιάχου κι εάν οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν απλώς για να καθησυχαστούν οι αντιδρώντες, αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος να προχωρήσει αβίαστα το σχέδιό του για κατοχή και εκριζωμό των Παλαιστινίων. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν λίγο πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να εξετάσει την πρότασή του να καταλάβει τη Λωρίδα.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο FOX News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «σκοπεύουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί από τη Γάζα και να την παραδώσουμε σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και κανένας που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

«Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον τρομερό τρόμο της Χαμάς», επανέλαβε και διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να αποτελεί «κυβερνητικό όργανο» στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, τόνισε ότι το Ισραήλ ήθελε να παραδώσει την περιοχή στις αραβικές δυνάμεις για να την κυβερνήσουν.

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», πρόσθεσε.

«Στοχεύει σε εθνοκάθαρση»

Ο Gideon Levy, Ισραηλινός δημοσιογράφος στην τοπική εφημερίδα Haaretz, σχολίασε ότι οι δηλώσεις Νετανιάχου σχετικά με την ανάληψη της Γάζας από ένα άλλο κυβερνητικό όργανο, είναι μη ρεαλιστικές.

«Τι εννοεί, μια άλλη δύναμη θα αναλάβει τη Γάζα; Ποιος θα εισβάλει στη Γάζα, ποιος θα είναι πρόθυμος να το κάνει, εκτός από τον ισραηλινό στρατό, προφανώς;» ανέφερε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να καλύψει την πραγματική του πρόθεση - και φοβάμαι ότι η πρόθεση είναι αρκετά προφανής: Υπάρχει ένας στόχος σε αυτόν τον πόλεμο... να ωθήσει όλους τους ανθρώπους της Γάζας σε αυτό το «ανθρωπιστικό» στρατόπεδο συγκέντρωσης και στη συνέχεια να τους προσφέρει να φύγουν από τη Γάζα», είπε.

«Πρακτικά, [το Ισραήλ] στοχεύει σε μια εθνοκάθαρση της Γάζας», υπογράμμισε και τόνισε ότι το Ισραήλ κινείται για να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.

Οι αντιδράσεις που προηγήθηκαν

Τόσο η ηγεσία του ισραηλινού στρατού (IDF), όσο και οι γονείς των ομήρων είχαν εκφράσει την έντονη διαφωνία τους με το σχέδιο Νετανιάχου.

Ο αρχηγός του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, σε σημερινή του δήλωση υπογράμμιζε ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό». «Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», ανέφερε.

Μιλώντας στο Channel 12, αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε ότι το Ισραήλ εάν καταλάβει πλήρως της Γάζα ενδέχεται να «μπει συνειδητά σε ένα μοντέλο Τύπου Βιετνάμ», κάνοντας λόγο για έναν μακρόχρονο, δαπανηρό και με κόστος σε ανθρώπινες ζωές πόλεμο και με περιορισμένο στρατιωτικό αποτέλεσμα.

Στις τάξεις του στρατού, επίσης, εκφράζονται φόβοι πως εκτός από τις ζωές των ομήρων το πλάνο θα φέρει σημαντικές απώλειες στις τάξεις των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε πως συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον προειδοποίησε πως «η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα» σε «επιχειρησιακό, ηθικό και οικονομικό επίπεδο».

Σημειώνεται ότι τεράστιες αντιρρήσεις έχουν και συγγενείς των ομήρων σχετικά με το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές θα προστατεύσουν τη ζωή των δικών τους ανθρώπων.

Το θέμα των ομήρων

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, 27 από τους οποίους έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό, ενώ σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι φωνές που επισημαίνουν τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στον θύλακο που απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Με έκτακτη ανακοίνωση του Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων κάλεσε τον Ζαμίρ, να αντισταθεί στο σχέδιο. «Αρχηγέ του επιτελείου σου ζητάμε να πατήσεις πόδι. Είσαι ο ανώτερος διοικητής, μην συναινέσεις στο να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των αγαπημένων μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Φόρουμ ακόμη, επισημαίνει, ότι η κοινή γνώμη στηρίζει την επίτευξη συμφωνίας για απελευθέρωση των ομήρων και σημειώνει: Οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι ξεκάθαρα απάνθρωπη και θα φέρει την καταστροφή για τους ομήρους και για ολόκληρο το Ισραήλ. Οι οικογένειες των ομήρων καλούν τους διοικητές του IDF σε όλα τα επίπεδα να μην δράσουν με τρόπο που θα βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων ή θα εμποδίσει την επιστροφή των σορών των νεκρών.

Την ίδια στιγμή η μητέρα του ομήρου, του Ματάν Ζανγκαουέρ, καλεί τον ισραηλινό λαό να διαδηλώσει απόψε έξω από το κτίριο όπου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Με ανάρτησή της στο Χ υπογραμμίζει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου της υποσχέθηκε ότι θα αναζητήσει μια συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων «αλλά εκμεταλλεύτηκε τον πόνο μου, τον πόνο των οικογενειών και το τραύματα όλου του έθνους και σκότωσε τη συμφωνία. Κάποιος που μιλάει για μια συμφωνία δεν πηγαίνει να κατακτήσει όλη τη Λωρίδα και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων και των στρατιωτών. Ο Νετανιάχου και οι συνέταιροί του ετοιμάζονται να καταδικάζουν τον γιο μου σε θάνατο. Καλό σε διαμαρτυρίες για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της χώρας».