Φρίκη: Διέρρευσε το σχέδιο Νετανιάχου για ολική κατοχή και εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Περιλαμβάνει δύο φάσεις σε τέσσερις με πέντε μήνες • Προβλέπει επιθέσεις, εντολές εκτοπισμού και μερική εμπλοκή των ΗΠΑ στην ανθρωπιστική βοήθεια • Σήμερα η συνεδρίαση • Έχει την πλειοψηφία ο Νετανιάχου παρά τις αντιδράσεις.

Αμετακίνητος παρά τις αντιδράσεις ακόμη και εντός της κυβέρνησής του ο γενοκτόνος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ετοιμάζεται, σήμερα να προχωρήσει στην έγκριση των σχεδίων για «τελική λύση» στη Λωρίδα της Γάζας με ολοκληρωτική κατοχή και εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

Η κρίσιμη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για σήμερα και, όπως αναφέρουν μέσα του Ισραήλ, παρά τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις ο Νετανιάχου έχει την πλειοψηφία για να περάσει το εφιαλτικό του σχέδιο.

Και επίθεση και εκτοπισμός σε δύο φάσεις

Όπως μεταδίδει το Times of Israel το σχέδιο προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών που βρίσκονται στον κεντρικό τομέα, με παράλληλο εκτοπισμό του πληθυσμού προς τα νότια και την λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη της Μαουάσι.

Το Channel 12 φιλοξενεί ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει ότι το σχέδιο έχει δύο φάσεις και ενδέχεται να διαρκέσει τέσσερις με πέντε μήνες.

Στην πρώτη φάση το Ισραήλ αναμένεται να εκδώσει διαταγές εκκένωσης για περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας και, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, οι εκτοπισμένοι θα μεταφερθούν σε δομές «προστασίας», όπως νοσοκομεία και καταυλισμούς για εκτοπισμένους. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως η φάση αυτή θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση του σχεδίου ο στρατός θα επιτεθεί στην περιοχή, ενώ το Channel 12 σημειώνει πως τότε και σε πλήρη συντονισμό με το Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα για επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η επέκταση των κέντρων βοήθειας θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισ. δολάρια που θα προσφέρουν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Την ίδια στιγμή ρεπορτάζ των ισραηλινών Ynet, Kan και Channel 13 αναφέρουν πως η «τελική λύση» θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες, ενώ εκτός από την πόλη της Γάζας υπό κατοχή θα βρεθούν και οι προσφυγικοί καταυλισμοί του κεντρικού τομέα, εκεί που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ισχυρή παρουσία του ισραηλινού στρατού.

Τι θέλει το Ισραήλ

Η εξώθηση του άμαχου πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Γάζας αποτελεί έναν από τους διακηρυγμένους στόχους του Μπενιαμίν Νετανιάχου για πλήρη εκτοπισμό των Παλαιστίνιων από τη γη τους. Στο Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι η δημιουργία νέων καταυλισμών στα νότια θα «ενθαρρύνει τα σχέδια μετανάστευσης», όπως αποκαλεί τον ξεριζωμό η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο IDF αναμένεται να επιχειρήσει σε περιοχές όπου εκτιμάται πως κρατούνται οι όμηροι, με προσπάθειες να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές τους, όμως κάτι τέτοιο δεν θεωρείται καθόλου σίγουρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Channel 12, εξετάζεται το ενδεχόμενο το σχέδιο να ευθυγραμμιστεί με την υπό διαμόρφωση αμερικανική πρόταση για συνολική διευθέτηση. Αν και το Ισραήλ μπορεί να «παγώσει» τις επιχειρήσεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το εναλλακτικό πλάνο που έχει απορρίψει ο «Μπίμπι»

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Kan αποκαλύπτει και εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών καταυλισμών παράλληλα με αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και διενέργεια στοχευμένων εφόδων. Με το πλάνο αυτό στόχος θα ήταν η σταδιακή εξουθένωση της Χαμάς, αλλά η χρονική διάρκειά του θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το εναλλακτικό αυτό σχέδιο να αποτελέσει ενδιάμεσο στάδιο πριν από την πλήρη επέκταση. Πάντως το Kan μεταδίδει πως ο Νετανιάχου έχει απορρίψει το πλάνο αυτό.

Οι διαφωνίες στο εσωτερικό και ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος παίζει το δικό του παιχνίδι και δεν έχει δηλώσει ξεκάθαρα ποια είναι η θέση του για το σχέδιο εξόντωσης των Παλαιστινίων, όμως έχει σπεύσει να τονίσει πως το θέμα της Γάζας «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ».

Το πρακτορείο Axios, πάντως, μεταδίδει πως ο Λευκός Οίκος δεν δείχνει διάθεση να παρέμβει στα σχέδια Νετανιάχου, αλλά δεν υποστηρίζει την προσάρτηση εδαφών της Γάζας από το Ισραήλ.

Στο εσωτερικό της ισραηλινής κυβέρνησης, ωστόσο, μαίνεται η διαμάχη με την ηγεσία του στρατού, καθώς ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και άλλοι στρατιωτικοί έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για το σχέδιο πλήρους κατάληψης.

Μιλώντας στο Channel 12, αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε ότι το Ισραήλ εάν καταλάβει πλήρως της Γάζα ενδέχεται να «μπει συνειδητά σε ένα μοντέλο Τύπου Βιετνάμ» κάνοντας λόγο για έναν μακρόχρονο, δαπανηρό και με κόστος σε ανθρώπινες ζωές πόλεμο και με περιορισμένο στρατιωτικό αποτέλεσμα.

Στις τάξεις του στρατού, επίσης, εκφράζονται φόβοι πως εκτός από τις ζωές των ομήρων το πλάνο θα φέρει σημαντικές απώλειες στις τάξεις των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε πως συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον προειδοποίησε πως «η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα» σε «επιχειρησιακό, ηθικό και οικονομικό επίπεδο».

Σημειώνεται ότι τεράστιες αντιρρήσεις έχουν και συγγενείς των ομήρων σχετικά με το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές θα προστατεύσουν τη ζωή των δικών τους ανθρώπων.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, 27 από τους οποίους έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό, ενώ σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι φωνές που επισημαίνουν τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στον θύλακο που απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Κατς, ήταν ξεκάθαρος λέγοντας «είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα. αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο, ο στρατός θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (...) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου.