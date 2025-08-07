Δεν υποχωρεί ο αρχηγός του στρατού - Οι οικογένειες των ομήρων «βγαίνουν μπροστά»

Κατακραυγή για το σχέδιο Νετανιάχου • Οι συγγενείς ζητούν από τον στρατό να αντιταχθεί στην ολική κατοχή της Γάζας • Καλούν σε μεγάλες διαμαρτυρίες σήμερα • Στολίσκος με γονείς ομήρων πλέει προς τη Λωρίδα.

Μεγαλώνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ κατά της τρομακτικής απόφασης του γενοκτόνου Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε ολική κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας και εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους.

Οι φωνές από την ηγεσία του στρατού και από τους γονείς των ομήρων δεν έχουν εισακουστεί από τον πρωθυπουργό και τους ακροδεξιούς συνεργάτες τους και τώρα ελήφθη η απόφαση για κλιμάκωση δράσεων.

«Μιλάω χωρίς φόβο»

Ο ίδιος ο Ζαμίρ σε σημερινή του ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό».

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Μιλώντας στο Channel 12, αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε ότι το Ισραήλ εάν καταλάβει πλήρως της Γάζα ενδέχεται να «μπει συνειδητά σε ένα μοντέλο Τύπου Βιετνάμ» κάνοντας λόγο για έναν μακρόχρονο, δαπανηρό και με κόστος σε ανθρώπινες ζωές πόλεμο και με περιορισμένο στρατιωτικό αποτέλεσμα.

Στις τάξεις του στρατού, επίσης, εκφράζονται φόβοι πως εκτός από τις ζωές των ομήρων το πλάνο θα φέρει σημαντικές απώλειες στις τάξεις των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε πως συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον προειδοποίησε πως «η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα» σε «επιχειρησιακό, ηθικό και οικονομικό επίπεδο».

Σημειώνεται ότι τεράστιες αντιρρήσεις έχουν και συγγενείς των ομήρων σχετικά με το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές θα προστατεύσουν τη ζωή των δικών τους ανθρώπων.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, 27 από τους οποίους έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό, ενώ σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι φωνές που επισημαίνουν τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στον θύλακο που απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Κατς, ήταν ξεκάθαρος λέγοντας «είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα. αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο, ο στρατός θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (...) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου.

«Πείτε όχι στον Νετανιάχου»

Με έκτακτη ανακοίνωση του Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων καλεί τον αρχηγό του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, να αντισταθεί στο σχέδιο που ενδέχεται να εγκριθεί σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.

«Αρχηγέ του επιτελείου σου ζητάμε να πατήσεις πόδι. Είσαι ο ανώτερος διοικητής, μην συναινέσεις στο να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των αγαπημένων μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Φόρουμ ακόμη, επισημαίνει, ότι η κοινή γνώμη στηρίζει την επίτευξη συμφωνίας για απελευθέρωση των ομήρων και σημειώνει: Οποιαδήποτε άλλη απόφαση είναι ξεκάθαρα απάνθρωπη και θα φέρει την καταστροφή για τους ομήρους και για ολόκληρο το Ισραήλ. Οι οικογένειες των ομήρων καλούν τους διοικητές του IDF σε όλα τα επίπεδα να μην δράσουν με τρόπο που θα βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων ή θα εμποδίσει την επιστροφή των σορών των νεκρών.

Την ίδια στιγμή η μητέρα του ομήρου, του Ματάν Ζανγκαουέρ, καλεί τον ισραηλινό λαό να διαδηλώσει απόψε έξω από το κτίριο όπου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Με ανάρτησή της στο Χ υπογραμμίζει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου της υποσχέθηκε ότι θα αναζητήσει μια συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων «αλλά εκμεταλλεύτηκε τον πόνο μου, τον πόνο των οικογενειών και το τραύματα όλου του έθνους και σκότωσε τη συμφωνία. Κάποιος που μιλάει για μια συμφωνία δεν πηγαίνει να κατακτήσει όλη τη Λωρίδα και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων και των στρατιωτών. Ο Νετανιάχου και οι συνέταιροί του ετοιμάζονται να καταδικάζουν τον γιο μου σε θάνατο. Καλό σε διαμαρτυρίες για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της χώρας».

Στολίσκος πλέει προς τη Γάζα

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, μάλιστα, στολίσκος με συγγενείς ομήρων πλέι προς τη Λωρίδα της Γάζας σε μια προσπάθεια να φτάσουν κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Περισσότερα από 20 άτομα επιβιβάστηκαν σε μικρές βάρκες και αναχώρησαν από το Ασκελόν μεταφέροντας κίτρινες σημαίες και πανό με τις φωτογραφίες των ομήρων, την ώρα που φωνάζουν τα ονόματά τυς.

«SOS, SOS, SOS χρειαζόμαστε διεθνή βοήθεια για να σώσουμε τους 50 ομήρους που κρατούνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια από τη Χαμάς. Παρακαλούμε χρειαζόμαστε διεθνή βοήθεια» ανέφερε στο μήνυμά του ο Γεχούντα Κοέν, του οποίο ο γιος είναι ανάμεσα στους απαχθέντες.