Οι ναρκέμποροι που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ... ήταν ψαράδες;

Τι λέει η οικογένεια ενός εκ των «ναρκέμπορων» της Καραϊβικής, που έχει στοχοποιήσει ο Τραμπ, στο CNN.

Μια διαφορετική οπτική του «πολέμου» που έχει κηρύξει ο Τραμπ κατά των «ναρκέμπορων» στον κόλπο της Καραϊβικής, το οποίο έχει προκαλέσει και εντάσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, παρουσιάζει το CNN με ρεπορτάζ του.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό μέσο, απευθύνθηκε στην οικογένεια ενός εκ των ναρκέμπορων ή τρομοκρατών, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ, από τον Ισημερινό, η οποία μόνο ως έμπορο ναρκωτικών δεν τον παρουσίασε.

Συγκεκριμένα, η αδελφή του Αντρές Φερνάντο Τουφίνιο Τσίλα, αναφέρει στο CNN πως άκουσε τελευταία φορά για αυτόν πριν περίπου έναν χρόνο, όταν της είπε ότι έφευγε για ψάρεμα, όπως συνήθιζε για να βγάλει τα προς το ζην.

Την περασμένη εβδομάδα, όμως, έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι ο αδελφός της βρισκόταν σε ένα φερόμενο ως πλοίο διακίνησης ναρκωτικών που δέχτηκε επίθεση από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Τουφίνιο Τσίλα, 41 ετών, ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που επέζησαν από την επίθεση του αμερικανικού στρατού την περασμένη εβδομάδα στην Καραϊβική — επίθεση που, σύμφωνα με τον Τραμπ, πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός «υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά» και κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο άλλοι σκοτώθηκαν.

Ο Τουφίνιο Τσίλα και ο άλλος επιζών επαναπατρίστηκαν αργότερα από τις ΗΠΑ στις χώρες καταγωγής τους, δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες».

«Όχι, όχι... Δεν είναι. Δεν είναι εγκληματίας», είπε η αδελφή του Τουφίνιο Τσίλα στο CNN, από μια μικρή παραθαλάσσια πόλη δύο ώρες μακριά από το λιμάνι του Γουαγιακίλ, στον Ισημερινό.

Η αδελφή διατηρεί το δωμάτιό του σαν ιερό χώρο: ένα κερί καίει στη μνήμη του και τα ρούχα του είναι τακτοποιημένα στο κρεβάτι του.

Ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα για οποιαδήποτε εμπλοκή του αδελφού της με το εμπόριο ναρκωτικών και τον περιγράφει ως έναν απελπισμένο πατέρα που προσπαθούσε να θρέψει τα έξι του παιδιά. Η γυναίκα του τον είχε εγκαταλείψει παίρνοντας μαζί της τα παιδιά, αλλά εκείνος συνέχιζε να τους στέλνει χρήματα, είπε η αδελφή του.

«Είναι πολύ χαρούμενος, διασκεδαστικός», είπε για τον αδελφό της. «Ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχα».

Από τότε που ο Τουφίνιο Τσίλα αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Ισημερινού αυτή την εβδομάδα, μετά την επιστροφή του στη χώρα, η αδελφή του δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ξανά μαζί του.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Ισημερινού δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές δεν διαθέτουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι ο Τουφίνιο Τσίλα διέπραξε κάποιο έγκλημα εντός της επικράτειας. Ωστόσο, έχει ποινικό μητρώο στις Ηνωμένες Πολιτείες: δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι συνελήφθη, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε το 2020 για διακίνηση ναρκωτικών ανοιχτά των ακτών του Μεξικού, πριν απελαθεί.

Η αδελφή του είπε ότι δύο ακόμη αδέλφια τους είχαν συλληφθεί μήνες νωρίτερα, επίσης για κατηγορίες σχετικές με τη διακίνηση ναρκωτικών. Και οι δύο βρίσκονται υπό κράτηση — ο ένας στις ΗΠΑ και ο άλλος στον Ισημερινό.

Ο Ειρηνικός ως διαδρομή διακίνησης

Η ιστορία της οικογένειας αυτής δείχνει πώς ο Ισημερινός έχει γίνει κρίσιμος κόμβος στο εμπόριο κοκαΐνης. Περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς κοκαΐνης περνά από τις ακτές του, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, προερχόμενο από την Κολομβία και το Περού.

Οι διακινητές συχνά μεταφέρουν τα ναρκωτικά μέσω των μεγάλων εκτάσεων του Ειρηνικού Ωκεανού και τα ξεφορτώνουν στο Μεξικό, απ’ όπου περνούν λαθραία στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη.

Το εμπόριο ναρκωτικών είναι δύσκολο να αποφευχθεί στην πόλη του Τουφίνιο Τσίλα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.

«Η ζωή είναι δύσκολη. Είναι σκληρή», είπε ένας άνδρας στο CNN, περιγράφοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των ψαράδων, που μπορεί να κερδίζουν μόλις 100 δολάρια τον μήνα.

Η προοπτική να γίνει κάποιος διακινητής ναρκωτικών είναι δελεαστική, όταν μπορεί να κερδίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια προκαταβολικά, εξήγησε άλλος ψαράς από τη Μάντα, μια πόλη του Ισημερινού στις ακτές του Ειρηνικού, μιλώντας στο CNN τον Μάρτιο.

Το επάγγελμα αυτό έχει επίσης βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ. Την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν τη στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον σκαφών που υποπτεύονται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, πλήττοντας ένα πλοίο στην ανατολική πλευρά του Ειρηνικού.

Και οι δύο επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ήταν η όγδοη γνωστή επίθεση του αμερικανικού στρατού σε φερόμενο ως πλοίο διακίνησης ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι επτά προηγούμενες επιθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική, βόρεια της Βενεζουέλας.

Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ — οι 32 στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι αυτές οι επιχειρήσεις γίνονται για να σωθούν αμερικανικές ζωές από τα ναρκωτικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι θάνατοι από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ δεν οφείλονται στην κοκαΐνη, αλλά στη φαιντανύλη, που παράγεται κυρίως στο Μεξικό και μεταφέρεται χερσαία στις ΗΠΑ, συχνά από Αμερικανούς πολίτες.

Καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίζονται, τα θύματα σπάνια είναι οι αρχηγοί των καρτέλ — συνήθως είναι οι ψαράδες που παίρνουν το ρίσκο γι’ αυτούς. Άνθρωποι που για τα κυκλώματα είναι αναλώσιμοι.

Η αδελφή του Τουφίνιο Τσίλα έδειξε στο CNN το σπίτι όπου έμεναν πριν φύγει ο αδελφός της. Το δωμάτιό του παραμένει όπως το άφησε, με το αναμμένο κερί και τα ρούχα του προσεκτικά διπλωμένα στο κρεβάτι.

Ελπίζει σύντομα να μιλήσει ξανά μαζί του. Προς το παρόν, παρηγοριέται από το γεγονός ότι τουλάχιστον είναι ζωντανός.