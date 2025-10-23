Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν κατά της Κολομβίας: Δεύτερο χτύπημα σε σκάφος στον Ειρηνικό Ωκεανό

Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική με πρόσχημα τα «καρτέλ ναρκωτικών». Μόλις λίγες ώρες μετά το χτύπημα σε ταχύπλοο ανοιχτά των ακτών της Κολομβίας - η πρώτη φορά που τέτοιου είδους επίθεση σημειώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό - με αποτέλεσμα δύο νεκρούς, οι ΗΠΑ ξαναχτύπησαν χθες Τετάρτη πλοίο κοντά στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας άλλους τρεις.
Ο Τραμπ διαμηνύει ότι μπορεί να διατάξει «πολύ σοβαρή δράση»
Παράλληλα, απείλησαν άμεσα τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «βαρόνο των ναρκωτικών» και «τον χειρότερο πρόεδρο που είχε ποτέ η Κολομβία». Ο Πέτρο απάντησε δηλώνοντας ότι θα προσφύγει στην αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορώντας τον Τραμπ για δυσφήμιση.
Ο Ρεπουμπλικάνος, που έχει ήδη εκτοξεύσει αντίστοιχες απειλές εις βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προειδοποίησε τον Πέτρο «να προσέχει».
Ενώ, δήλωσε χθες Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας.
Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον Κολομβιανό ηγέτη «τρελό».
Τα πλήγματα αυτά, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον έχουν στόχο λαθρέμπορους ναρκωτικών στα διεθνή χωρικά ύδατα και ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνταν μέχρι πρότινος μόνο στην περιοχή της Καραϊβικής.
Κολομβιανή στρατιωτική πηγή δήλωσε στο AFP ότι το πλήγμα της Τρίτης εξαπολύθηκε «κοντά», αλλά όχι μέσα στα χωρικά ύδατα της Κολομβίας.
Συνολικά οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει εννέα επιθέσεις αυτού του είδους, κυρίως στην Καραϊβική, με συνολικό απολογισμό 37 νεκρούς. Η προέλευση των πλεούμενων αυτών - οκτώ πλοία και ένα υποβρύχιο - δεν έχει διευκρινιστεί αλλά κάποια καταστράφηκαν στα ανοικτά της Βενεζουέλας.
Πόλεμος με τα «καρτέλ»
Παρόλο που η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη και πλοία στο πλαίσιο της μάχης της κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για να στηρίξει τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους οι άνθρωποι που στοχοθετήθηκαν εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών.
Το Πεντάγωνο επεσήμανε στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε ένοπλη σύρραξη» με τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, τα οποία χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις.
«Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορα μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης» υπογράμμισε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις παραμένουν παράνομες ακόμη κι αν έχουν στόχο φερόμενους ως λαθρεμπόρους ναρκωτικών.
«Το διακύβευμα είναι μια ιστορική σχέση ηλικίας περισσότερων από 200 ετών, που είναι επωφελής τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Κολομβία», εκτίμησε χθες Τετάρτη ο Κολομβιανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Ντανιέλ Γκαρσία-Πένια, αφού εκλήθη πίσω στη Μπογοτά για διαβουλεύσεις.
Από την πλευρά της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι με πρόφαση τη μάχη κατά των ναρκωτικών προσπαθεί να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Χθες ο Μαδούρο τόνισε ότι η χώρα του διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους για να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές δυνάμεις.
