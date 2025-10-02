Με «πόλεμο κατά των καρτέλ» ο Τραμπ «δικαιολογεί» τις δολοφονίες

Σε μια ένοπλη σύγκρουση, μια χώρα μπορεί νόμιμα να σκοτώνει εχθρικούς μαχητές ακόμη και όταν δεν αποτελούν απειλή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε επίσημη «ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «τρομοκρατικές οργανώσεις» και ότι οι ύποπτοι για λαθρεμπόριο ως «παράνομοι μαχητές».

Το παραπάνω αναφέρει η κυβέρνηση Τραμπ, σε εμπιστευτική ανακοίνωσή προς το Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα. Η ανακοίνωση εστάλη σε αρκετές επιτροπές του Κογκρέσου και περιήλθε στην κατοχή των New York Times, η οποία προέβη και σε σχετικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις αστήρικτες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ που διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ σε σκάφη στην Καραϊβική θάλασσα τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας και τους 17 επιβαίνοντες, θα πρέπει να θεωρούνται νόμιμες και όχι δολοφονίες.

Η κίνηση του Τραμπ να χαρακτηρίσει επίσημα την εκστρατεία του κατά των καρτέλ ναρκωτικών ως ενεργή ένοπλη σύγκρουση σημαίνει ότι εδραιώνει το αίτημά του για έκτακτες εξουσίες σε καιρό πολέμου, δήλωσαν ειδικοί νομικοί. Σε μια ένοπλη σύγκρουση, όπως ορίζεται από το διεθνές δίκαιο, μια χώρα μπορεί νόμιμα να σκοτώνει εχθρικούς μαχητές ακόμη και όταν δεν αποτελούν απειλή, να τους κρατάει υπό κράτηση επ' αόριστον χωρίς δίκες και να τους διώξει σε στρατιωτικά δικαστήρια.

Ο Τζέφρι Σ. Κορν, συνταξιούχος δικαστής και γενικός δικηγόρος, ο οποίος ήταν πρώην ανώτερος σύμβουλος του Στρατού για θέματα δικαίου του πολέμου, δήλωσε ότι τα καρτέλ ναρκωτικών δεν εμπλέκονταν σε «εχθροπραξίες» εναντίον των ΗΠΑ, επειδή η πώληση ενός επικίνδυνου προϊόντος διαφέρει από μια ένοπλη επίθεση. Σημειώνοντας ότι είναι παράνομο για τον στρατό να στοχεύει σκόπιμα πολίτες που δεν συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες -ακόμη και ύποπτους εγκληματίες - ο Κορν χαρακτήρισε την κίνηση του προέδρου ως «κατάχρηση» που ξεπέρασε ένα σημαντικό νομικό όριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τις εν λόγω επιθέσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι ήταν λαθρέμποροι ναρκωτικών των καρτέλ που η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκράτες, επικαλούμενη τους νόμους του πολέμου για να δικαιολογήσει τη θανάτωσή τους αντί να της σύλληψής τους. Η κυβέρνηση έχει επίσης τονίσει ότι περίπου 100.000 Αμερικανοί πεθαίνουν ετησίως από υπερβολικές δόσεις.

Ωστόσο, το επίκεντρο των επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ ήταν σκάφη από τη Βενεζουέλα. Η αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην φαιντανύλη, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς στη διακίνηση ναρκωτικών, προέρχεται από το Μεξικό και όχι από τη Νότια Αμερική. Πέρα από τα πραγματικά ζητήματα, το βασικό επιχείρημα έχει επικριθεί ευρέως για νομικούς λόγους από ειδικούς στο δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων.

Η ειδοποίηση προς το Κογκρέσο, η οποία θεωρήθηκε ελεγχόμενη αλλά μη διαβαθμισμένη πληροφορία, αναφέρει ένα νόμο που απαιτεί την υποβολή εκθέσεων στους νομοθέτες σχετικά με εχθροπραξίες στις οποίες εμπλέκονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Επαναλαμβάνει τα προηγούμενα επιχειρήματα της κυβέρνησης, αλλά προχωρά και περαιτέρω με νέους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης των επιθέσεων του αμερικανικού στρατού σε σκάφη ως μέρος μιας διαρκούς, ενεργού σύγκρουσης και όχι ως μεμονωμένων πράξεων φερόμενης αυτοάμυνας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Τραμπ έχει «αποφασίσει» ότι τα καρτέλ που ασχολούνται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι «μη κρατικές ένοπλες ομάδες» των οποίων οι ενέργειες «συνιστούν ένοπλη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών».