Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
αμερικανικό πολεμικό πλοίο
φωτογραφία αρχείου | Ap photo

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά σκάφος «κυνηγώντας» τα καρτέλ ναρκωτικών

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ χτυπούν σκάφος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει φονικές επιθέσεις, κυρίως στην Καραϊβική, αυξάνοντας την ένταση στις σχέσεις της με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, το βράδυ της Τρίτης οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο επιβαίνοντες σε αυτό.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ χτυπούν σκάφος στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά των ακτών της Κολομβίας. Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου. Όλα τα προηγούμενα σημειώθηκαν στην Καραϊβική, με απολογισμό τουλάχιστον 34 νεκρούς.

«Δύο ναρκο-τρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία εξαπολύθηκε σε διεθνή ύδατα. Οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορα μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. 

