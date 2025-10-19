«Παράνομος ναρκοηγέτης» και ο πρόεδρος της Κολομβίας για τον Τραμπ

Διακόπτει τις αμερικανικές επιδοτήσεις προς τη χώρα χωρίς να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις και στοιχεία.

Έτοιμος να ανοίξει κι άλλο μέτωπο στη Λατινική Αμερική ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μετά τη Βενεζουέλα, στρέφει τα βέλη του και προς την Κολομβία, πάντα με πρόφαση τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Κατά την προσφιλή του συνήθεια ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον πρόεδρο της χώρας Γουστάβο Πέτρο ότι δεν καταπολεμά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, χωρίς, βέβαια, να δώσει στοιχεία και περαιτέρω επιχειρήματα.

«Από σήμερα αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμών ή επιδοτήσεων δεν θα καταβάλλονται» στην Κολομβία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες επιδοτήσεις ή βοήθεια αναφέρεται.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», ο οποίος «δεν κάνει τίποτε για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών στην Κολομβία.

«Στόχος αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων στις ΗΠΑ, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Η αντίδραση του Τραμπ έρχεται αφού ο Πέτρο κατηγόρησε χθες Σάββατο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.