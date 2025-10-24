Οι «πρόθυμοι»... αγκαλιάζουν τον Ζελένσκι που διεκδικεί πυραύλους και δάνειο

Την πλήρη στήριξή τους στο Κίεβο και τον Ουκρανό πρόεδρο Βλαντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβαν οι ηγέτες της «Συμμαχίας των προθύμων», η οποία περιλαμβάνει πάνω από 20 (κυρίως ευρωπαϊκές) χώρες. Ωστόσο, ορισμένα από τα βασικά αιτήματα του Ζελένσκι παρέμειναν στο «ψυγείο» μέχρι νεωτέρας. Ενδεικτική ήταν, λοιπόν, η δήλωση Ζελένσκι μετά τη σύνοδο των «προθύμων», πως το Κίεβο επιθυμεί οι ΗΠΑ να συνεχίζουν να συμμετέχουν στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο επίκεντρο της συνόδου των «προθύμων» (στην οποία συμπροήδρευσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ) βρέθηκε το θέμα τού περαιτέρω εξοπλισμού της Ουκρανίας, ακόμα και με όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Σημειώνεται ότι η Μόσχα θεωρεί ως σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου, το ενδεχόμενο να εφοδιαστεί το Κίεβο με πυραύλους τύπου Τόμαχοκ.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα επέκτασης των κυρώσεων κατά της Μόσχας (όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο) και συζητήθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Πάντως, η πολύ πρόσφατη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία για το δάνειο προς την Ουκρανία, με βάση τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Ένα τέτοιο δάνειο θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανή (οικονομικά) την Ουκρανία το επόμενο χρονικό διάστημα, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Τι ζήτησε ο Ζελένσκι

Στην αγκάλη των «πρόθυμων» συμμάχων του, ο Ζελένσκι επανέλαβε τις ουκρανικές διεκδικήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματία έχει σημασία μόνο όταν οδηγεί σε πραγματικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό έθεσε ως προτεραιότητα την απόκτηση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, τη λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και τις ενέργειες για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να παράγει συστήματα αεράμυνας εντός της χώρας. Το Κίεβο έχει αυξήσει την εγχώρια παραγωγή όπλων από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία (πλέον σχεδόν το 60% των όπλων παράγονται εντός της Ουκρανίας), ωστόσο εξακολουθεί να εξαρτάται από τη συνδρομή της Δύσης για συστήματα αεράμυνας και πυραύλους.

Ναι μεν, αλλά... από τους «πρόθυμους»

Στις ΗΠΑ παρέπεμψε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για το θέμα των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Όπως είπε ο Ρούτε, συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι το θέμα ακόμη εξετάζεται.

«Επαφίεται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν» εάν θα δώσουν τους πυραύλους, ξεκαθάρισε ο Ρούτε στους ηγέτες που μετέχουν στη «Συμμαχία των προθύμων». Ο γενικός γραμματέας σημείωσε επίσης ότι η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της τι είδους όπλα θα παραδώσει στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ, είπε, έχουν δώσει και θα συνεχίσουν να δίνουν διάφορα οπλικά συστήματα.

Στο «ψυγείο» μπήκε και το δάνειο προς την Ουκρανία που θα προέλθει από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (το λεγόμενο «δάνειο αποκατάστασης»). Ειδικότερα, για το θέμα του δανείου, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είπε σε δημοσιογράφους ότι η Συμμαχία θα πρέπει να καταλήξει σε μια λύση πριν από τα Χριστούγεννα «ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να χρηματοδοτήσει» το Κίεβο τα επόμενα χρόνια. «Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό (…) και θα περιμένω μια απόφαση πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων», υποστήριξε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ (που υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στο Λονδίνο, ασκώντας ταυτόχρονα πιέσεις για περαιτέρω στήριξη στο Κίεβο) κάλεσε να υπάρξει «ταχεία δράση» ώστε να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί το Κίεβο. Επίσης, υποσχέθηκε πως η Συμμαχία των προθύμων θα ενεργήσει ώστε να αποσυρθεί το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο «από την παγκόσμια αγορά». Δεσμεύθηκε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει στην Ουκρανία πρόσθετους πυραύλους για την ενίσχυση της άμυνας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Όσο για τη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι το Παρίσι θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να προβεί σε άλλες διευκρινίσεις. Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον περασμένο Ιούλιο. «Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις προς τη Ρωσία», επανέλαβε και ο πρόεδρος της Γαλλίας.