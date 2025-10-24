Πιέσεις Στάρμερ για παράδοση όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία

Ξεκάθαρος, όσον αφορά τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με όπλα μεγάλης εμβέλειας, είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.
Σήμερα, σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων»), ο Στάρμερ κάλεσε τους συμμάχους του για ενίσχυση του Κιέβου με όπλα μεγάλης εμβέλειας.
«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του "συνασπισμού των προθύμων" σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.
Ο Στάρμερ αναμένεται να πιέσεις περαιτέρω τους συμμάχους του να παράσχουν στην Ουκρανία περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήττουν πιο βαθιά το εσωτερικό της Ρωσίας.
Ο Ζελένσκι ζητά επιτακτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τη Δύση, μια κίνηση που η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι θα κλιμακώσει τη σύγκρουση. Μέχρι στιγμής, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει το «πράσινο φως» για τους πυραύλους Τόμαχοκ, δυσαρεστώντας το Κίεβο, αλλά και τους «πρόθυμους» Ευρωπαίους ηγέτες.
→ Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο (η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους). Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.
