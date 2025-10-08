Η Πελικό ξανά στο δικαστήριο, αντιμέτωπη με έναν από τους βιαστές της

Η γυναίκα-σύμβολο που κατάφερε να «αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή» αντιμετωπίζοντας δημόσια τους βιαστές της, αναμένεται να σταθεί σήμερα στο δικαστήριο απέναντι σε ένα από τα «τέρατα» του παρελθόντος που αρνείται τις κατηγορίες.

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε ηρωίδα του φεμινισμού στην υπόθεση του μαζικού βιασμού της που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη πέρυσι, αναμένεται σήμερα Τετάρτη στο δικαστήριο, για να σταθεί απέναντι στον έναν άνδρα που εξακολουθεί να αρνείται ότι τη βίασε.

Ο πρώην σύζυγος της 72χρονης Ντομινίκ Πελικότ, έχει ομολογήσει ότι την νάρκωνε με ηρεμιστικά και ότι προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν και να την κακοποιήσουν για σχεδόν μια δεκαετία. Γαλλικό δικαστήριο του επέβαλε τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, 20 έτη. Αυτός και 49 άλλοι άνδρες που καταδικάστηκαν στην υπόθεση δεν έχουν ασκήσει έφεση κατά των ποινών τους.

Ωστόσο, ο 44χρονος Χουσαμετίν Ντογκάν, επέμεινε στην αθωότητά του, φέρνοντας πίσω στο δικαστήριο τη γυναίκα που αψήφησε δημόσια τους κακοποιητές της.

«Θα προτιμούσε πολύ περισσότερο να μείνει εκεί που είναι και να επικεντρωθεί στη νέα της ζωή και στο μέλλον της», δήλωσε στο AFP ένας από τους δικηγόρους της, ο Αντουάν Καμί. Αλλά «πρέπει να το πάει μέχρι το τέλος», πρόσθεσε.

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα κάθε φορά που φτάνει στο δικαστήριο από τη Δευτέρα όταν και άρχισε η νέα δίκη, στην πόλη Νιμ, αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Τετάρτης.

Παραμένει «έκπληκτη από τη συνεχιζόμενη άρνηση (του κατηγορούμενου) παρά τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο δικηγόρος της.

Οι ισχυρισμοί

Οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από τη νύχτα που ο Ντογκάν επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού το 2019, σε σκληρό δίσκο που ανήκε στον Ντομινίκ Πελικότ.

Μέρος αυτού του βίντεο, το οποίο δείχνει τον Ντογκάν να έχει σεξουαλική επαφή μια αδρανή Ζιζέλ Πελικότ και επίσης να προσπαθεί να την αναγκάσει να του κάνει συγκεκριμένη πράξη, πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τετάρτη λίγο πριν εκείνη καταθέσει.

Ο Ντογκάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για βιασμό, αναμένεται επίσης να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων το πρωί της Τετάρτης. Ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν σκόπευε να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικότ και ότι «παγιδεύτηκε» από τον πρώην σύζυγό της.

Αλλά ο Ντομινίκ Πελικότ δήλωσε στο εφετείο την Τρίτη ότι ο Ντογκάν συμμετείχε πρόθυμα στο σχέδιό του. «Ποτέ δεν ανάγκασα κανέναν», είπε. Ο πρώην σύζυγος της Πελικότ κατέθεσε πως ο Ντογκάν γνώριζε ότι η γυναίκα του θα «κοιμόταν» και ότι της έκανε κάθε είδους «πράγματα».

«3 ώρες και 24 λεπτά»

Νωρίτερα την Τρίτη, ο ερευνητής Τζερεμί Μπος-Πλατιέρ επίσης απέρριψε τα επιχειρήματα του Ντογκάν, επικαλούμενος το βίντεο. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι γνώριζε πλήρως την κατάσταση του θύματος», είπε. «Όποιος βλέπει τα βίντεο το καταλαβαίνει αμέσως».

Ο αρχηγός της Αστυνομίας περιέγραψε ένα βίντεο στο οποίο η Ζιζέλ Πελικότ εθεάθη να κινείται ελαφρώς και ο Ντογκάν να υποχωρεί αμέσως. «Καταλαβαίνουμε ότι ανησυχεί ότι το θύμα του μπορεί να ξυπνήσει και να “παγώσει” σε στάση αναμονής», δήλωσε ο Μπος-Πλατιέρ.

Ο Ντογκάν ισχυρίζεται ότι έμεινε στο σπίτι του ζευγαριού μόνο για μισή ώρα, αλλά οι ερευνητές σημείωσαν ότι παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος για «τουλάχιστον 3 ώρες και 24 λεπτά», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του βίντεο.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών και η ετυμηγορία αναμένεται την Πέμπτη.