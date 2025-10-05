«Μας φέρθηκαν με κτηνώδη τρόπο», καταγγέλλουν Ιταλοί ακτιβιστές του Flotilla

Σωματική και ψυχολογική βία, παράβαση κάθε κανόνα του κράτους δικαίου, χλευασμός και βασανιστήρια • Τα μέλη της ιταλικής αποστολής του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα περιέγραψαν την τριήμερη φρίκη που έζησαν στις ισραηλινές φυλακές, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Ρώμης.

Είκοσι έξι Ιταλοί ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flottilla, επέτρεψαν τις τελευταίες ώρες στην Ρώμη και στο Μιλάνο. Άλλοι 15 δεν δέχθηκαν να υπογράψουν δήλωση, η οποία αναφέρει ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, και πρόκειται να αντιμετωπίσουν δίκη και στην συνέχεια αναμένεται να απελαθούν.

#Flotilla, arrivati in Italia anche Monte, Lafram e Biasioli. Un'esplosione di gioia ha accolto gli attivisti sbarcati a Malpensa e Fiumicino - "Siamo stati malmenati, ci hanno bendato gli occhi e legato i polsi con delle fascette" racconta Laframhttps://t.co/BemEz7IYga pic.twitter.com/QK6uHXW5C7 — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) October 5, 2025

Σε δηλώσεις τους στον Τύπο, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, οι ακτιβιστές κατήγγειλαν σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι στις ισραηλινές φυλακές, κατά τις τρεις ημέρες κράτησής τους, παραβιάσθηκαν οι κανόνες του κράτους δικαίου και υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία.

Την ίδια ώρα, το March to Gaza εξέδωσε ανακοίνωση, παραθέτοντας στοιχεία για τα ισραηλινά κολαστήρια στα οποία κρατούνται ακτιβιστές του Flotilla, καταγγέλλοντας ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υφίστανται βασανιστήρια και βία εδώ και δεκαετίες.

«Πριν τα ελληνικά πληρώματα φύγουν για τη Γάζα, η εντολή που άφησαν σε όσους μείναμε πίσω ήταν σαφής: να μη σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη», αναφέρει το March to Gaza και παραθέτει στοιχεία για τις ισραηλινές φυλακές υψίστης ασφαλείας.https://t.co/5BNe8ybhRR — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 5, 2025

«Μας άφησαν χωρίς νερό και, χλευάζοντάς μας, έπιναν επιδεικτικά μπροστά μας. Μείναμε επί ώρες κάτω από τον ήλιο, την χειρότερη μεταχείριση υπέστησαν οι Τυνήσιοι και οι Παλαιστίνιοι μέλη της αποστολής μας», δήλωσε ο Ιταλός μάγειρας Λούκα Βιάνι.

«Ουσιαστικά, μείναμε νηστικοί. Οι γυναίκες έτυχαν ακόμη χειρότερης μεταχείρισης, ενώ στα κελιά μας υπήρχαν ελάχιστα κρεβάτια. Μας φέρθηκαν με κτηνώδη τρόπο», δήλωσε ο κεντροαριστερός περιφερειακός σύμβουλος Πάολο Ρομάνο, μέλος της Flottilla.

O Κάρλο Αλμπέρτο Μπιάσολι, ακτιβιστής με καταγωγή από τη Ραβένα, πρόσθεσε ότι «οι κρατούμενοι παρέμειναν ακινητοποιημένοι, με δεμένα τα χέρια, καλυμμένα τα μάτια και αναγκασμένοι να κάθονται επί ώρες στο πάτωμα».