Τι συμβαίνει στα ισραηλινά κολαστήρια όπου κρατείται ο στόλος του Flotilla

Ένας «παράλληλος πόλεμος» φαίνεται να διεξάγεται μέσα στις ισραηλινές φυλακές, με ενορχηστρωτή τον ακροδεξιό υπουργό, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, όπως καταγγέλλουν Παλαιστίνιοι δικηγόροι για τις συνθήκες κράτησης χιλιάδων Παλαιστινίων, πλέον και ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla.

Οι 27 Έλληνες και Ελληνίδες, μέλη του διεθνούς στόλου παραμένουν επίσης κρατούμενοι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Kziot του κράτους του Ισραήλ, με 11 εξ αυτών να βρίσκονται στην τρίτη ημέρα απεργίας πείνας.

Το March to Gaza εξέδωσε ανακοίνωση για τις τραγικές συνθήκες μέσα στα ισραηλινά κολαστήρια, καταγγέλλουν βασανιστήρια, ψυχολογική και σωματική βία, στέρηση ύπνου και τροφής, σεξουαλική κακοποίηση, άρνηση ιατρικής περίθαλψης. Ενώ, σημειώνουν πως τα παραπάνω συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες, επικαλούμενοι επίσημα στοιχεία της Έκθεσης της Επιτροπής Υποθέσεων Κρατουμένων & πρώην Κρατουμένων.

«Πριν τα ελληνικά πληρώματα φύγουν για το ταξίδι τους στη Γάζα, η εντολή που άφησαν σε όσους μείναμε πίσω ήταν σαφής: να μη σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη», αναφέρει το March to Gaza και παραθέτει τα εξής:

Ενώ τα μέλη του Global Sumud Flotilla παραμένουν κρατούμενα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Kziot, και 11 μέλη των ελληνικών πληρωμάτων βρίσκονται στην 3η μέρα απεργίας πείνας, συνεχίζουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη.

10.800 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 49 γυναίκες και 450 παιδιά, κρατούνται αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ — 3.613 χωρίς κατηγορητήριο, υπό το καθεστώς «διοικητικής κράτησης».

Οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ψυχολογική και σωματική βία, στέρηση ύπνου και τροφής, σεξουαλική κακοποίηση, και άρνηση ιατρικής περίθαλψης.

Από το 2023, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά — 76 κρατούμενοι έχουν πεθάνει μέσα στα κρατητήρια τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι Παλαιστίνιοι δικηγόροι μιλούν για έναν «παράλληλο πόλεμο» μέσα στις φυλακές, με πρωτεργάτη τον ακροδεξιό υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός έχει αποκλειστεί από την πρόσβαση στους κρατούμενους.

«Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla και για μια ελεύθερη Παλαιστίνη — ενάντια στη γενοκτονία, την κατοχή και το απαρτχάιντ», καταλήγουν.