Στη Δανία οι ευρωπαίοι ηγέτες: Η ατζέντα της Συνόδου και η «σκιά» των drones

Η Δανή πρωθυπουργός Mette Frederiksen φιλοξενεί σήμερα τους ηγέτες της Ε.Ε. στην Κοπεγχάγη στη σκιά της αυξανόμενης αγωνίας για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και τις ολοένα και πιο επείγουσες εκκλήσεις προς την Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της.

Καθώς οι ηγέτες συναντώνται, μια γερμανική φρεγάτα θα επιπλέει στο λιμάνι, στα ανοικτά των ακτών της Κοπεγχάγης σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής δύναμης. Ειδικές αεράμυνες έχουν επίσης αναπτυχθεί γύρω από τον χώρο της συνάντησης, χάρη στις γαλλικές, σουηδικές, βρετανικές και γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, μετά από μια σειρά ύποπτων drones πάνω από τα αεροδρόμια. Ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι η Μόσχα θα «παρακολουθήσει τη σύνοδο κορυφής πολύ στενά».

Η ίδια η Frederiksen προλόγισε τη σημερινή συνάντηση με μια προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Ρωσίας. Σε συνέντευξή της στους FT που δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί, η πρωθυπουργός λέει ότι οι τελευταίες προκλήσεις του Κρεμλίνου με drones είναι «μόνο η αρχή».

Πέντε θεματικές θα συζητηθούν από τους ηγέτες στην Κοπεγχάγη: άμυνα, ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, διεύρυνση της Ε.Ε., κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η Ursula von der Leyen πιέζει για κεντρική διαχείριση των αμυντικών πρωτοβουλιών και έχει περιγράψει τέσσερα βασικά αμυντικά έργα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του τείχους των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα 9σέλιδο έγγραφο που διανεμήθηκε στις χώρες μέλη αυτή την εβδομάδα.

Αντιθέτως, ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz, υποστηριζόμενος από τις μεγάλες δυνάμεις Γαλλία και Ιταλία, θέλει να αφήσει τις χώρες της Ε.Ε. να είναι υπεύθυνες γι' αυτά τα μεγάλα έργα, υποστηρίζοντας ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας μπορεί να διαχειριστεί την ενδο-ενωσιακή συνεργασία. Γενικά, δεν θέλει η Κομισιόν να έχει τον απόλυτο έλεγχο επί του θέματος.

Σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχει υπάρξει μια δραματική αύξηση της πολιτικής δυναμικής τις τελευταίες εβδομάδες για να χρησιμοποιηθεί μέρος των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας.

Ενώ οι συζητήσεις για τα νομικά ψιλά γράμματα της χρήσης των δανείων βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ηγέτες ήδη κοιτάζουν μπροστά στο επόμενο ερώτημα: πώς να δαπανήσουν τα χρήματα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Η κορυφαία προτεραιότητα; Να επιτραπεί στο Κίεβο να αγοράσει όπλα. Συγκεκριμένα, ευρωπαϊκά όπλα.

Οι ηγέτες ενδέχεται επίσης να εμβαθύνουν στην πρόταση του Κόστα για την απεμπλοκή της διαδικασίας διεύρυνσης της Ε.Ε., η οποία επί του παρόντος έχει κολλήσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της αντίθεσης του Ούγγρου πρωθυπουργού Viktor Orbán στην ένταξη του Κιέβου στο μπλοκ.