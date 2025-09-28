Η Ε.Ε. ετοιμάζει «τείχος» για τα ύποπτα drones

Aναστάτωση στο αεροδρόμιο Ααλμποργκ της Δανίας προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης ύποπτη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, η Κοπεγχάγη ενημέρωσε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. για μια «υβριδική επίθεση».

Είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά παρόμοιων περιστατικών. Aρχικά στην Πολωνία, μετά στη Ρουμανία, στην Εσθονία, τώρα στη Δανία, οι χώρες της βορειοανατολικής Ευρώπης έχουν αρχίσει να αισθάνονται ανασφάλεια από τις παραβιάσεις των συνόρων τους.

Για τον λόγο αυτό χθες πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη υπό τον επίτροπο Αμυνας Αντριους Κουμπίλιους για τη δημιουργία ενός «τείχους για τα drones» («drones wall») στο πλαίσιο αυτού που προανήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως «Παρατηρητήριο της Ανατολικής Πλευράς».

Δέκα ευρωπαϊκές χώρες -οι 7 χώρες που οι Βρυξέλλες ονομάζουν «πρώτης γραμμής» ως προς τη Ρωσία, συν τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Δανία- όπως και η Ουκρανία πραγματοποίησαν μια πρώτη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο που όλο και πιο συχνά καταγράφεται τελευταία.

«Η Ρωσία δοκιμάζει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ»

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, πέραν του επιτρόπου, οι υπουργοί Αμυνας των 10 χωρών και η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο. Για λόγους ασφάλειας -και κυρίως λόγω της συμμετοχής της Ουγγαρίας, η οποία ζήτησε να συμμετέχει την τελευταία στιγμή- τεχνική ομάδα του ΝΑΤΟ βρισκόταν στη σύνδεση, προκειμένου κάποιες από τις λεπτομέρειες να είναι διαβαθμισμένες.

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας είναι απαράδεκτες. Το μήνυμα είναι σαφές: Η Ρωσία δοκιμάζει την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Και η απάντησή μας πρέπει να είναι σταθερή, ενωμένη και άμεση. Στη σημερινή συνάντηση συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε από την ιδέα σε συγκεκριμένες δράσεις», είπε ο επίτροπος Κουμπίλιους μετά την τηλεδιάσκεψη.

Η συμμετοχή της Ουκρανίας αφορούσε την τεχνογνωσία της: η εμπόλεμη χώρα έχει αναπτύξει ταχύτατα παραγωγή drones και γνωρίζει πώς να εντοπίζει τα εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από εκεί και πέρα όμως, το δεύτερο μέρος της συζήτησης αφορούσε το τι μπορεί να είναι ένα «τείχος για τα drones». Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.» προβλέπει επιχειρησιακές «απαντήσεις» για την παραβίαση από drones. Το αρχικό βασικό θέμα είναι ο εντοπισμός των drones - από πού έρχονται, πού κατευθύνονται και για ποιο λόγο. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από «κέντρα ακροάσεων υψηλής τεχνολογίας» και συστήματα εντοπισμού και μέσω δορυφόρων.

Το δεύτερο βασικό θέμα είναι ποια θα είναι η κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση σε αυτά τα drones. Με δεδομένο ότι η Αμυνα είναι εθνική αρμοδιότητα, ο χώρος δράσης της Ε.Ε. σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο πρέπει να προσδιοριστεί.

Το τελευταίο -αλλά διόλου ασήμαντο θέμα- είναι η χρηματοδότηση. Σε αυτήν θεωρείται σίγουρο ότι θα συμβάλλουν τα προγράμματα της Ε.Ε., ωστόσο κράτη-μέλη θα χρειαστεί να εμπλακούν, όπως επίσης και εταιρείες.

Επίγειες άμυνες, όπως συστήματα αντι-κινητικότητας, ναυτική ασφάλεια για τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα και επίγνωση της κατάστασης με βάση το διάστημα ανέφερε ο επίτροπος.

Πιθανή επέκταση στα νότια

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα έχει ενδιαφερθεί να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη η απάντηση είναι αρνητική. Ωστόσο αυτό που η Αθήνα επαναλαμβάνει είναι ότι «τα ανατολικά σύνορα δεν σταματούν στη Ρουμανία», για να πάρει την υπόσχεση από την Κομισιόν ότι σύντομα θα συζητηθεί η επέκταση του «τείχους των drones» προς τα νότια.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Κουμπίλιους τα επόμενα βήματα είναι σαφή: «Θα εξασφαλίσω πολιτικό ενδιαφέρον ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Θα ορίσουμε έναν λεπτομερή τεχνικό οδικό χάρτη με εθνικούς εμπειρογνώμονες. Θα κινητοποιήσουμε την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και θα δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη οικονομική εργαλειοθήκη της Ε.Ε. για να κάνουμε αυτή την ασπίδα πραγματικότητα», κατέληξε.