Η Δανία απαγορεύει τις πτήσεις drones την επόμενη εβδομάδα

Η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας

Η Δανία θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) την επόμενη εβδομάδα πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της Ε.Ε., όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

«Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο.

Οι υπερπτήσεις άγνωστης προέλευσης drone στον εναέριο χώρο της Δανίας από τις 22 Σεπτεμβρίου οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων, με τη Δανία να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή - χωρίς αυτό να έχει αποδειχθεί.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπεγχάγη της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μία απειλή «εδώ και χρόνια».

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον επίτροπο Αμυνας Αντριους Κουμπίλιους για τη δημιουργία ενός «τείχους για τα drones» («drones wall») στο πλαίσιο αυτού που προανήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως «Παρατηρητήριο της Ανατολικής Πλευράς». Δέκα ευρωπαϊκές χώρες -οι 7 χώρες που οι Βρυξέλλες ονομάζουν «πρώτης γραμμής» ως προς τη Ρωσία, συν τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Δανία- όπως και η Ουκρανία πραγματοποίησαν μια πρώτη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο που όλο και πιο συχνά καταγράφεται τελευταία.