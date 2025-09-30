Η Ευρώπη βάζει τα... χακί με ορίζοντα το 2030

Μια αίσθηση… κατεπείγοντος παίρνει η άτυπη σύνοδος κορυφής που πραγματοποιείται αύριο, Τετάρτη, στην Κοπεγχάγη. Στον απόηχο των παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Δανίας από drones, η προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ετοιμάζεται να δεχθεί τους επικεφαλής της Ενωσης και τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών, όπως επίσης και συνολικά 40 ηγέτες για το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Συμβούλιο.

«Ολες οι πτήσεις μη στρατιωτικών drones στον εναέριο χώρο της Δανίας θα απαγορευτούν» από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, ώστε «να απομακρυνθεί ο κίνδυνος να συγχέονται εχθρικά drones με νόμιμα drones και το αντίστροφο», ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Δανίας.

Και αυτό δηλώνει πολλά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ε.Ε.

Στη σύνοδο κορυφής, βασικά θέματα θα είναι η ευρωπαϊκή άμυνα και η Ουκρανία. Χθες, διέρρευσε από την Κομισιόν ένα έγγραφο «προοπτικής», ένας οδικός χάρτης για την «Αμυντική Ετοιμότητα της Ε.Ε. ώς το 2030». Στο 8σέλιδο έγγραφο περιγράφεται ο τρόπος που θα κινηθεί η Επιτροπή για να οργανώσει τα κράτη-μέλη ώστε να αναλάβουν άμεσα δράση.

«Πρέπει να κινηθεί τώρα»

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια αρκετά ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση για να αποτρέψει αξιόπιστα τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις. Για να είναι έτοιμη για το 2030, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα», σημειώνεται στο έγγραφο που είδε η «Εφ.Συν.».

Μία από τις εννέα βασικές προτεραιότητες που αναφέρονται είναι «η μέγιστη διαλειτουργικότητα και συμπληρωματικότητα των στρατιωτικών δυνατοτήτων» των «27» σε συστήματα αεράμυνας, στρατιωτικής κινητικότητας, πυραύλων και πυρομαχικών, αλλά και παραγωγής drones και anti-drones συστημάτων.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα κληθούν να πουν την άποψή τους για τους στόχους που θέλουν να θέσουν σε εθνικό επίπεδο (αφού η αρμοδιότητα παραμένει εθνική), τις συνέργειες που διατίθενται να κάνουν προκειμένου να έχει νόημα ο ευρωπαϊκός συντονισμός, τις πηγές χρηματοδότησης, αλλά και τη διακυβέρνηση. Πολλά κρύβονται πίσω από αυτές τις συζητήσεις, με τα συμφέροντα κάθε χώρας να αντικρούονται. Ωστόσο, με βάση τα όσα θα πουν οι ηγέτες στη Δανία, η Κομισιόν θα τελειοποιήσει το έγγραφο και θα το επαναφέρει στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες. Τότε αναμένονται και οι αποφάσεις.

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, όλα τα θέματα θα βρεθούν στο τραπέζι, από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέχρι το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκκρεμεί. Ακόμα και το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε. Ειδικά μετά τις εκλογές στη Μολδαβία όπου η χώρα κατέγραψε φιλοευρωπαϊκή επιλογή, το ζήτημα παίρνει νέα ώθηση, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να επιχειρεί να κάνει πιο ευέλικτη την ενταξιακή πορεία των χωρών.