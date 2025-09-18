Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με το μένος του γαλλικού λαού

Η αστυνομία εκτιμά πως περίπου 800.000 διαδηλωτές θα κατακλύσουν του γαλλικούς δρόμους σε όλη τη χώρα.

Η Γαλλία προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, καθώς τα εργατικά συνδικάτα πραγματοποιούν μια σπάνια επίδειξη ενότητας με σκοπό να βάλουν φρένο στον Λεκορνί και τον Μακρόν που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν τα λαϊκά εισοδήματα με το τσουνάμι λιτότητας που δρομολογούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 800.000 άτομα αναμένεται να κατέβουν στους δρόμους σε πορείες σε όλη τη χώρα σήμερα, ενώ συνολικά 80.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν για να καταστήλουν τις διαδηλώσεις.

Αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν οι Γάλλοι πλημμύρισαν τους δρόμους για να αποτρέψουν την νομοθέτηση της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, που τελικά πέρασε από το κοινοβούλιο μέσα από καταχρηστικές εκτελεστικές πρακτικές.

Υπενθυμίζεται πως οι σημερινές διαδηλώσεις έρχονται 8 μέρες μετά από τις εξίσου τεράστιες πορείες που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία για να «καλωσορίσουν» τον νέο Γάλλο πρωθυπουργό.

Ο Λεκορνί πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη Γαλλία, δήλωσε η Περιν Μορ του μετριοπαθούς συνδικάτου CFDT, στη βόρεια περιοχή Hauts-de-France, μιλώντας σε τοπικό δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό, Ici.

«Από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017, έχουμε μια κυβέρνηση υπέρ των επιχειρήσεων, με φοροελαφρύνσεις και άνευ όρων ενισχύσεις προς τις εταιρείες. Αυτό που ζητάμε είναι η επόμενη κυβέρνηση να είναι υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των πολιτών».

Ο Λεκορνί, που ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας για νέο πρωθυπουργό, είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες αποπεμφθείσες κυβερνήσεις και αγωνίζεται να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι φέρνει κάτι νέο, ενώ υπόσχεται μια «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος.

Ο Λεκορνί διορίστηκε μετά την αποτυχία του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, να κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι θα αποσύρει την εξαιρετικά αντιδημοφιλή πρόταση του Μπαϊρού για την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών. Όμως, τα συνδικάτα ανησυχούν ότι άλλα στοιχεία των περικοπών του Μπαϊρού – όπως το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών – θα διατηρηθούν.

Ο Λεκορνί έχει μόνο μερικές εβδομάδες για να καταρτίσει νέο σχέδιο προϋπολογισμού και να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μειοψηφίας. Πρέπει να αποφύγει την άμεση απόρριψη του προϋπολογισμού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ψήφο δυσπιστίας και να τον ρίξουν.

Μετά την αιφνιδιαστική προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Μακρόν τον Ιούνιο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση είναι διχασμένη ανάμεσα στην αριστερά, την ακροδεξιά και το κέντρο, χωρίς καμία παράταξη να έχει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό έχει οδηγήσει σε διαρκή πολιτικά αδιέξοδα σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Την Τετάρτη, ο Λεκορνί συναντήθηκε με κόμματα της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο διαβουλεύσεων για τον προϋπολογισμό, πριν προχωρήσει στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο 39χρονος Λεκορνί έχει πολιτικές ρίζες στην παραδοσιακή δεξιά, πριν ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν, και είναι πιθανό να διατηρήσει τη συνεργασία με το δεξιό κόμμα Les Républicains, καθώς και να συνεχίσει την υπέρ των επιχειρήσεων οικονομική πολιτική του Μακρόν.

Ωστόσο, για να αποφύγει την πρόταση μομφής, ο Λεκορνί βρίσκεται υπό πίεση να προσεγγίσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με παρατηρητές να πιστεύουν ότι τα δύο μέρη ίσως συμφωνήσουν σε ένα «σύμφωνο μη επιθετικότητας», ώστε οι Σοσιαλιστές να μην τον ρίξουν άμεσα.