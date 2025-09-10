Διαδηλώσεις και εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία στην «πρεμιέρα» Λεκορνί

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έλαβε το «βάπτισμα του πυρός» με «πολύ θερμό» καλωσόρισμα στις σημερινές κινητοποιήσεις • Πάνω από 500 συλλήψεις

Σήμερα στο Ελιζέ έγινε μια λιτή τελετή παράδοσης-παραλαβής από τον Φρανσουά Μπαϊρού στον Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας τη «καυτή πατάτα» υπό την πίεση του προϋπολογισμού λιτότητας, με τη σφραγίδα του Εμανουέλ Μακρόν.

Όμως, η πραγματική «τελετή παραλαβής» έγινε στους δρόμους της Γαλλίας, όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν, στηρίζοντας το κίνημα «bloquons tout» (Μπλοκάρετε τα πάντα!). Οι συνολικά 812 κινητοποιήσεις της Τετάρτης προσέλκυσαν περίπου 175.000 πολίτες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών (250.000 πολίτες σύμφωνα με το εθνικό εργατικό συνδικάτο της CGT). Πρόκειται για τη δυναμική αντίδραση των Γάλλων στις περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ που ετοιμάζει ο Μακρόν.

Σύμφωνα με το BFM, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, ανακοίνωσε 473 συλλήψεις από τις οποίες οι 203 έγιναν μόνο στο Παρίσι. «Έχουμε ενημέρωση για 199 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 99 βρίσκονται υπό κράτηση», δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου η Λόρα Μπεκό, εισαγγελέας του Παρισιού, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία μεταβάλλονται όσο προχωρά η ημέρα.

🚨🇫🇷 FLASH | BLOCAGE

Des manifestants ont envahi la gare de Lyon à Paris. Fumigènes et tensions dans le restaurant historique Le Train Bleu.#10Septembre #OnBloqueTout #France



pic.twitter.com/KNZxKHyEG6 — 360actufr (@360actufr) September 10, 2025

Petrol bomb engulfs Paris police in flames. pic.twitter.com/qDtrPaqD66 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) September 10, 2025

«Μπλόκο» σε λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους, πανεπιστήμια και σχολεία

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη Γαλλία, με τον διαχειριστή αυτοκινητοδρόμων Vinci να αναφέρει προβλήματα στην κυκλοφορία σε δρόμους γύρω από τη Μασσαλία, το Μονπελιέ, τη Νάντ και τη Λιόν. «Είναι το ίδιο, το πρόβλημα είναι ο Μακρόν, όχι οι υπουργοί», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT του κλάδου μεταφορών RATP σε διαδήλωση στο Παρίσι. «Πρέπει να φύγει».

Στο Παρίσι, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε νέους που μπλόκαραν την είσοδο ενός σχολείου, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν καμένα συντρίμμια από οδοφράγματα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού.

🔴 🗣 DIRECT - Mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre : violent incendie dans un restaurant à Paris. #franceinfo #canal16 pic.twitter.com/72wjhzE0wK — franceinfo (@franceinfo) September 10, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρενταγιό, ανέφερε ότι ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε στην πόλη Ρεν στα δυτικά, ενώ υπήρξαν ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης προκαλώντας τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, σε γραμμή της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Ο ίδιος κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εξέγερσης».

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι τεταμένη, ενώ η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια με το βλέμμα στραμμένο στην πολιτική «σταθερότητα» της χώρας.

«Περίμενα είτε τη διάλυση του κοινοβουλίου είτε έναν αριστερό πρωθυπουργό και δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι απογοητευτικό», δήλωσε η 18χρονη φοιτήτρια Λίζα Βενιέρ έξω από το σταθμό.

Ένας δάσκαλος από το Παρίσι, ο Κριστόφ Λαλάντ, δήλωσε ότι είχε αντιταχθεί στις περικοπές του προϋπολογισμού που επέβαλε ο Μπαϊρού. «Ο Μπαϊρού εκδιώχθηκε, τώρα πρέπει να καταργηθούν οι πολιτικές του», είπε ζητώντας περισσότερους πόρους για τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Ο συνδικαλιστής Αμάρ Λάγκα δήλωσε σε ένα πλήθος στο Παρίσι: «Αυτή η μέρα είναι ένα μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους αυτής της χώρας: δεν υπάρχει παραίτηση, ο αγώνας συνεχίζεται».

Στο Μονπελιέ, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απομακρύνει τους διαδηλωτές που είχαν μπλοκάρει έναν κυκλικό κόμβο, μερικοί από τους οποίους ανταπέδωσαν ρίχνοντας αντικείμενα. Ένα μεγάλο πανό στη διαδήλωση έγραφε: «Macron παραιτήσου».

🔴⚡ALERTE INFO - Mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre : 175 000 personnes ont manifesté à travers le pays selon le ministre de l'Intérieur, 250 000 selon la CGT

➡️ https://t.co/qdz7mJbeId pic.twitter.com/ReidzlWzVp — franceinfo (@franceinfo) September 10, 2025

Τι είναι τελικά το κίνημα «Blonquons tout!»;

Το κίνημα «bloquons tout» (μπλοκάρετε τα πάντα) απέκτησε δυναμική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το κάλεσμά του για την ημέρα αποκλεισμών, απεργιών, διαδηλώσεων έρχεται τη στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν – ένας από τους κύριους στόχους του κινήματος – διορίζει τον τέταρτο πρωθυπουργό του μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Το κίνημα, το οποίο έχει εξαπλωθεί ραγδαία μέσω του διαδικτύου χωρίς κάποια αναγνωρισμένη ηγεσία, εκφράζει ποικίλα αιτήματα — πολλά από τα οποία στοχεύουν τα επίμαχα μέτρα λιτότητας που είχε προωθήσει ο Φρανσουά Μπαϊρού πριν την πολιτική του πτώση, καθώς και γενικότερες διαμαρτυρίες για την κοινωνική ανισότητα.

Οι διαδικτυακές εκκλήσεις για απεργίες, μποϊκοτάζ, αποκλεισμούς και άλλες μορφές διαμαρτυρίας που είχαν οριστεί για την Τετάρτη συνοδεύονταν από κάλεσμα για αποφυγή της βίας.