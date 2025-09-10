Το κίνημα «μπλοκάρετε τα πάντα» καλωσορίζει τον Λεκορνί

Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα • Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση • Περίπου 200 συλλήψεις διαδηλωτών • Τι είναι το κίνημα «bloquons tout».

Τα «δόντια» τους δείχνει με το «καλημέρα» ο γαλλικός λαός στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί, καθώς μαζικές διαδηλώσεις σημειώνονται σε όλη τη χώρα, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα» (Block Everything) ενόψει του τσουνάμι λιτότητας που δρομολογεί ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και ο πιο πιστός υπουργός του Μακρόν αντιμετώπισε τα ποτάμια των διαδηλωτών με καταστολή, ανακοινώνοντας την σύλληψη σχεδόν 200 ατόμων.

Αν και οι διαδηλωτές δεν κατάφεραν να «μπλοκάρουν τα πάντα», όπως διακήρυτταν μέσω του διαδικτύου, προκάλεσαν εκτεταμένες εστίες αναταραχής σε όλη τη χώρα, παρά την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρετεγιάου, ανέφερε ότι ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε στην πόλη Ρεν στα δυτικά, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε γραμμή ηλεκτροδότησης προκαλώντας τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σε γραμμή της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Ο ίδιος κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εξέγερσης».

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι τεταμένη, ενώ η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τόσο τη λαϊκή δυσαρέσκεια όσο και τη διάχυτη κοινωνική ένταση με το βλέμμα στραμμένο στην πολιτική «σταθερότητα» της χώρας.

Το προφίλ του κινήματος

Το κίνημα «bloquons tout» (μπλοκάρετε τα πάντα) απέκτησε δυναμική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το κάλεσμά του για μια ημέρα αποκλεισμών, απεργιών, διαδηλώσεων και άλλων μορφών διαμαρτυρίας έρχεται τη στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν – ένας από τους κύριους στόχους του κινήματος – διορίζει τον τέταρτο πρωθυπουργό του μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Το κίνημα, το οποίο έχει εξαπλωθεί ραγδαία μέσω του διαδικτύου χωρίς κάποια αναγνωρισμένη ηγεσία, εκφράζει ποικίλα αιτήματα — πολλά από τα οποία στοχεύουν τα επίμαχα μέτρα λιτότητας που είχε προωθήσει ο Φρανσουά Μπαϊρού πριν την πολιτική του πτώση, καθώς και γενικότερες διαμαρτυρίες για την κοινωνική ανισότητα.

Οι διαδικτυακές εκκλήσεις για απεργίες, μποϊκοτάζ, αποκλεισμούς και άλλες μορφές διαμαρτυρίας που είχαν οριστεί για την Τετάρτη συνοδεύονται από εκκλήσεις για αποφυγή της βίας.

Η αυθόρμητη φύση του κινήματος «μπλοκάρτε τα πάντα» θυμίζει έντονα το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που συγκλόνισε τη Γαλλία κατά την πρώτη θητεία του Μακρόν στην προεδρία.

Τα «Κίτρινικα Γιλέκα» ξεκίνησαν όταν εργαζόμενοι κατασκήνωσαν σε κυκλικούς κόμβους, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του φόρου στα καύσιμα, φορώντας ανακλαστικά γιλέκα. Πολύ γρήγορα, το κίνημα επεκτάθηκε, αγκαλιάζοντας ανθρώπους από όλα τα πολιτικά στρατόπεδα, γεωγραφικές περιοχές, κοινωνικές τάξεις και ηλικιακές ομάδες, που εξέφραζαν την οργή τους για την οικονομική αδικία και την πολιτική ηγεσία του Μακρόν.