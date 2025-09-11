Πρόταση μομφής από την Ευρωπαϊκή Αριστερά για την Φον Ντερ Λάιεν

Ζητά την παραίτηση ολόκληρης της Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και το Σώμα των Επιτρόπων της έχουν υπογράψει μια σειρά από επιζήμιες εμπορικές συμφωνίες χωρίς δημοκρατική εντολή

Έχοντας συγκεντρώσει το απαραίτητο ελάχιστο των 72 υπογραφών, τις πρώτες πρωινές ώρες η Αριστερά κατέθεσε την πρόταση μομφής της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόταση μομφής, που κατέθεσε ένας ευρύς συνασπισμός ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Αριστερά, ζητά την παραίτηση ολόκληρης της Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και το Σώμα των Επιτρόπων της έχουν υπογράψει μια σειρά από επιζήμιες εμπορικές συμφωνίες χωρίς δημοκρατική εντολή, δεν έχουν ενεργήσει κατά των συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση και των κατάφωρων αποτυχιών του Προέδρου όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ειδικότερα, η πρόταση μομφής στοχεύει στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία είδε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συναινεί σε κάθε απαίτηση του Τραμπ, και στην υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς την υποστήριξη ή την εντολή των Ευρωπαίων πολιτών. Η πρόταση αναφέρει επίσης την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις επιδεινούμενες κοινωνικές και κλιματικές κρίσεις μετά από σημαντική οπισθοδρόμηση υπό την αιγίδα της λεγόμενης «ατζέντας απλούστευσης» της Επιτροπής.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry (La France Insoumise, Γαλλία), δήλωσε: «Η κακή ομιλία της von der Leyen για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε φυσικά τίποτα για να επανορθώσει την τρομερή ζημιά που προκάλεσε σε μόλις ένα χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, ενώ υπηρετούσε τους λίγους. Και εγκατέλειψε την οικολογική μετάβαση υπέρ των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει».

Ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Martin Schirdewan (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε: «Υπό την ηγεσία της Ursula von der Leyen, αυτή η Επιτροπή έχει αποτύχει σε κάθε μέτωπο. Η αποτυχία της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ έχει κοστίσει ακριβά στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η von der Leyen επέλεξε να παρακάμψει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους προκειμένου να ολοκληρώσει τις εμπορικές συμφωνίες της Mercosur και του Μεξικού. Το να πούμε ότι έχει υπερβεί την εντολή της είναι υποτίμηση και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την θεωρήσουμε υπόλογη».