Στο μυαλό του Πούτιν: Τα σχέδια για τετ α τετ με Ζελένσκι και οι «κόκκινες» γραμμές

Λίγα λόγια και μετρημένη στάση μετά το μπαράζ των επαφών στον Λευκό Οίκο • Το τηλεφώνημα Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και η απάντηση για συναντήσεις με τον Ζελένσκι.

Οι επαφές στον Λευκό Οίκο για το ουκρανικό έχουν ολοκληρωθεί εδώ και ώρες, οι εμπλεκόμενες πλευρές πήραν θέσεις και οι διαρροές συνεχίζονται, όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει, ως συνήθως, η στάση της Μόσχας και η απάντηση του Ρώσου προέδρου στις τελευταίες εξελίξεις.

Το Κρεμλίνο δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του σχετικά με την πρόταση Τραμπ για άμεση συνάντηση με τον Ζελένσκι, ούτε έχει σχολιάσει τη χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Φειδωλή απάντηση Ρωσίας: Να ετοιμαστούν με κάθε λεπτομέρεια οι συναντήσεις

Ακόμη κι εάν είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκωδικοποιήσει κανείς τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν, και της ρωσικής διπλωματίας εν γένει, οι πρώτες δηλώσεις για το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι ήρθαν από τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ χρησιμοποίησε λίγα και προσεκτικά λόγια, σημειώνοντας ως «θα πρέπει να ετοιμαστούν με κάθε λεπτομέρεια οι συναντήσεις ηγετών».

Σχολίασε επίσης πως η Ρωσία δεν απορρίπτει κανένα σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία.

Το νυχτερινό τηλεφώνημα

Την ίδια στιγμή ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε τη νύχτα ο Πούτιν από τον Αμερικανό πρόεδρο, εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς δημιούργησε νέα δεδομένα τόσο για την πορεία των χθεσινών συζητήσεων όσο και για τις μελλοντικές επαφές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις συζητήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για να ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο για το επόμενο βήμα που, κατά τη γνώμη του, έπρεπε να γίνει: Να συναντηθούν αυτοπροσώπως Πούτιν και Ζελένσκι και να προσπαθήσουν να σημειώσουν πρόοδο προς την ειρήνη.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον βοηθό του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, να κάνει λόγο για εποικοδομητική και ειλικρινή συνομιλία.

Στο διάρκειας 40 λεπτών τηλεφώνημα, τουλάχιστον σύμφωνα με το Κρεμλίνο, συζητήθηκε η πιθανότητα αναβάθμισης των διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνομιλιών.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά με τις κατάλληλες συνθήκες.

Αυτό, συνεπώς, δεν σημαίνει και άμεση αποδοχή της πρότασης του Αμερικανού προέδρου.

«Ανεξέλεγκτη σύγκρουση» αν εμπλακεί το ΝΑΤΟ

Σε μια άλλη δήλωση που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οποιοδήποτε σενάριο που περιλαμβάνει στρατεύματα του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της Ουκρανίας στο μέλλον ενδέχεται να φέρει «μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ, προκειμένου οι τελευταίες να δεσμευτούν στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι μετά το πέρας των συζητήσεων δήλωσε ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (...) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες».

Σε αυτά τα ζητήματα, ο Τραμπ φάνηκε να συμφωνεί με τη θέση των Ευρωπαίων συμμάχων του. «Θα τους βοηθήσουμε σε αυτό», δήλωσε νωρίτερα στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι. «Θα τους προσφέρουμε πολύ καλή προστασία, πολύ καλή ασφάλεια».

Μάλιστα, είπε ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι «παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ», επαναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις αρκετών Ευρωπαίων μελών της Συμμαχίας, που έχουν εκφράσει προθυμία να διασφαλίσουν οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ακόμη και με τη χρήση των ενόπλων δυνάμεών τους.

Μακρόν: «Αρπακτικό» ο Πούτιν

Την ίδια ώρα, δηλώσεις από Ευρωπαίους ηγέτες επιβεβαιώνουν τους φόβους τους για το πώς θα κινηθεί η Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από την ΕΕ «να μην είναι αφελής μπροστά σε μια Ρωσία που θα είναι διαρκώς μια αποσταθεροποιητική δύναμη». Προειδοποίησε, μιλώντας με σκληρούς χαρακτηρισμούς, πως «ο Πούτιν είναι ένα αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας που χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

«Μία χώρα που επενδύει 40% του προϋπολογισμού της σε τέτοιο (πολεμικό) εξοπλισμό, που κίνησε έναν στρατό άνω του 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων, δεν θα γίνει κράτος ειρήνης και ανοικτό δημοκρατικό σύστημα από την μία μέρα στην άλλη», προειδοποίησε.

«Κατά συνέπεια, και για την ίδια του την επιβίωση, (ο Πούτιν) έχει ανάγκη να συνεχίσει να τρώει. Αυτό. Και άρα είναι αρπακτικό, είναι ένα τέρας στις πόρτες μας. Δεν λέω ότι αύριο είναι η σειρά της Γαλλίας να δεχθεί επίθεση, αλλά επιτέλους αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους (...) και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την δυνατότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Όταν κοιτάζω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν βλέπω τον πρόεδρο Πούτιν να θέλει την ειρήνη τώρα, αλλά ίσως και να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος».