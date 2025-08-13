Reuters: Ο Ζελένσκι στο Βερολίνο, αναζητά «παράθυρο» για συζήτηση με Τραμπ

«Σανίδα σωτηρίας» ο Γερμανός καγκελάριος, καθώς ο Ζελένσκι φαίνεται πως θα μετέχει μαζί του σε τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ για να απαιτήσει να ακουστεί και η δική του φωνή, με το βλέμμα στραμμένο στην ρωσο-αμερικανική συνάντηση στην Αλάσκα.

Λίγο μετά την αινιγματική απάντηση του Ουκρανού προέδρου στη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, χωρίς την παρουσία του πρώτου, ο ίδιος φαίνεται πως μεταβαίνει σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς σε τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τραμπ και Πούτιν συναντιούνται στην Αλάσκα για να διαπραγματευτούν -απόντος του Ζελένσκι- το ενδεχόμενο τέλος της ρωσοουκρανικής σύρραξης ● Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, χαμήλωσε πολύ τον πήχη των προσδοκιών.



H γερμανική εφημερίδα Bild ανακοίνωσε πρώτη, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές, την επίσκεψη αυτή, η οποία γίνεται καθώς ο Μερτς φιλοξενεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων ενόψει της προγραμματισμένης Συνόδου Κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή.

Στις συνομιλίες του Μερτς σήμερα θα μετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της ΕΕ, όπως και του NATO.

Η Ουκρανία ελπίζει οι τηλεδιασκέψεις αυτές να εξυπηρετήσουν -τουλάχιστον εν μέρει- ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, καθώς ο Ζελένσκι και οι υποστηρικτές του προσπαθούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο τα συμφέροντα του Κιέβου να θυσιαστούν στον βωμό της αναζήτησης εκεχειρίας.