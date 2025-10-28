Σκοτώνουν σε Ειρηνικό και Καραϊβική με πρόφαση τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις επιχειρήσεις και στον ανατολικό Ειρηνικό • Δεκατέσσερις νεκροί από χτυπήματα κατά πλοίων

Τον ρόλο του δικαστή και εκτελεστή έχουν αναλάβει τόσο στην Καραϊβική όσο και στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να διευρύνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο τις επιχειρήσεις μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου πως η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο με τα καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχικά οι αμερικανικές επιθέσεις στην Καραϊβική είχαν ως στόχο την άσκηση πίεσης προς την Βενεζουέλα, για την οποία ήδη οι αμερικανικές δυνάμεις απεργάζονται σχέδια για πιο βίαιη παρέμβαση με στόχο και την ανατροπή Μαδούρο, στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε τα βέλη του προς την Κολομβία και τώρα φαίνεται να επεκτείνει τα χτυπήματα και στην ανατολικό Ειρηνικό.

Μέσα σε ένα μπαράζ χτυπημάτων κατά πλοίων που θεωρήθηκαν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά, οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν δεκατέσσερα άτομα τις τελευταίες ώρες.

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις υποστηρίζοντας ότι ήταν γνωστό στις αμερικανικές υπηρεσίες ότι τα σκάφη που επλήγησαν κινούνταν σε διαδρομές που χρησιμεύουν για εμπόριο ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικά.

Από τα χτυπήματα έχει επιζήσει ένας μόνο από τους επιβαίνοντες, με τις μεξικανικές αρχές να αναλαμβάνουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Χτυπάνε παντού

Από τις αρχές Σεπτέμβρη έως και σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει 13 επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, βυθίζοντας 14 και σκοτώνοντας 57 ανθρώπους, με μόλις τρεις επιζώντες.

Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν οι πρώτες επιχειρήσεις στον ανατολικό Ειρηνικό, κάτι που δείχνει απόφαση για κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα σημειώθηκε αμερικανικό χτύπημα κατά σκάφους στην Καραϊβική, από το οποίο υπήρξαν δύο επιζώντες. Οι άνθρωποι αυτοί συνελήφθησαν από το πολεμικό ναυτικό, όπως η κυβέρνηση Τραμπ γρήγορα τους απέλασε στις χώρες καταγωγής τους, το Εκουαδόρ και την Κολομβία.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σημαντικά διλήμματα, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι αμερικανικές αρχές θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη σύλληψη και επ΄ αόριστο κράτηση τυχόν επιζώντων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει μια απόρρητη νομική γνωμάτευση με στόχο να επιχειρηματολογήσει για αυτά τα χτυπήματα κατά μυστικών και μεγάλων καρτέλ ναρκωτικών. Ειδικοί νομικοί σημειώνουν στο CNN ότι η κίνηση αυτή είναι σημαντική, καθώς χαρακτηρίζει τους εμπόρους ναρκωτικών ως εχθρούς μαχητές και οι οποίοι μπορούν να σκοτωθούν με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς σχετική νομική αξιολόγηση.