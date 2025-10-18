«Όχι» στον αυταρχισμό του Τραμπ, «ναι» στην υπεράσπιση της δημοκρατίας

Ημέρα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ • Μεγάλες συγκεντρώσεις σε πάνω από 2.700 περιοχές της χώρας.

Μαζικά στους δρόμους βγαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί πολίτες για να φωνάξουν την έντονη αντίθεσή τους με τις αυταρχικές και ακροδεξιές πολιτικές που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στις κωμοπόλεις της αμερικανικής υπαίθρου: ακόμη και κοντά στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο όπου ο πρόεδρος περνά το Σαββατοκύριακο. Ήδη δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους, στοχεύοντας (εκτός από το να διαμαρτυρηθούν για τις κυβερνητικές πολιτικές) να υπερασπιστούν την ίδια τη δημοκρατία.

"This is the United States of America. At 70 years old I'm still going to fight tooth and nail because I think Democracy is the way to go."



What about mobilizing the working class to bring down Trump?



"We should shut down everything... maybe internationally."#NoKings NYC pic.twitter.com/47tLdiJtrY — World Socialist Web Site (@WSWS_Updates) October 18, 2025

Οι οργανωτές εκτιμούν πως τελικά θα συμμετάσχουν εκατομμύρια πολίτες. Όπως ευελπιστούν, θα λάβει χώρα μια από τις μεγαλύτερες –αν όχι τη μεγαλύτερη– μεμονωμένη ημέρα διαμαρτυρίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Justice isn't bought with money, it's fought for! Justice for the Caribbean's need1est! No more impunity for the US‼️📢 #NoKings https://t.co/OiboqowEQA — Michelle🎙 (@soytureportera2) October 18, 2025

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποκύψουμε στο χάος, τη διαφθορά και την αγριότητα», έχει διαμηνύσει το κίνημα «No Kings» ("Όχι" στους βασιλιάδες) που οργανώνει τις συγκεντρώσεις. Πρόκειται για οργάνωση-ομπρέλα που εκπροσωπεί περί τις 300 οργανώσεις. Στα μέσα του Ιουνίου, η πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων που οργανώθηκε από την «No Kings» είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια διαδηλωτές κάθε ηλικίας.

Ap photo

Οι συγκεντρώσεις έρχονται τη στιγμή που σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ υπάρχει στρατός, παρά τη διαφορετική επιθυμία των τοπικών ηγετών. Ο Τραμπ αποφάσισε να στείλει την εθνοφρουρά σε πολιτείες στις οποίες οι τοπικοί άρχοντες δεν συμφωνούν με τις πολιτικές που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος, ειδικά για το θέμα της μετανάστευσης. Πάντως, ομοσπονδιακοί δικαστές δεν διστάζουν να μπλοκάρουν την απόφασή του να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους.

Αμερικανοί διαδήλωσαν στο Μοναστηράκι ενάντια στην «τυραννία Τραμπ» [εικόνες]



Στο διεθνές κάλεσμα για κινητοποιήσεις ενάντια στην αυταρχική ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ ανταποκρίθηκαν και Αμερικανοί - Ελληνοαμερικανοί που βρίσκονται στην Αθήναhttps://t.co/ngEGksbMLy — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 18, 2025

«Ξεσηκωθείτε κατά του "βασιλιά" Ντόναλντ Τραμπ»

«Αυτό το κίνημα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της Αμερικής, οπότε καταλαβαίνω γιατί είναι νευρικοί», δήλωσε την Παρασκευή ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκλεν Άιβι, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση.

«Δεν θα φιμωθούμε», τόνισε η επικεφαλής της οργάνωσης για την προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών ACLU (American Civil Liberties Union) Ντίερντρε Σίφελινγκ.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση απηύθυνε ο δημοφιλής ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προέτρεψε τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν «χωρίς βία» εναντίον του «βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ».

«Εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαδηλώσουν ειρηνικά το Σάββατο για να πουν στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είμαστε μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι είναι ίσοι, μια χώρα όπου οι νόμοι εφαρμόζονται σε όλους, ένα κράτος δικαίου και μια δημοκρατία», σημείωσε μία από τα ηγετικά στελέχη της σημαντικής οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημόσιων ελευθεριών ACLU, η Ντιόντρα Σίφλινγκ, σε συνέντευξη Τύπου. Απέναντι στην «κατάχρηση εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ και των συμμάχων του», «εμείς δεν θα επιτρέψουμε να μας φιμώσουν», δεσμεύτηκε η Σίφλινγκ.

«Στέλνουν την Εθνοφρουρά στις αμερικανικές πόλεις. Τρομοκρατούν τους μετανάστες φίλους και γείτονές μας. Διώκουν στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς τους αντιπάλους», σημείωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της ένωσης «Indivisible» (Αδιαίρετος). «Είναι ο κλασικός αυταρχικός τρόπος λειτουργίας: απειλείς, συκοφαντείς, ψεύδεσαι και προκαλείς φόβο στους ανθρώπους για να τους υποτάξεις», συνέχισε. «Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να μας επηρεάσουν. Δεν θα υποκύψουμε».

Η πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων (AFT) Ράντι Γουέινγκαρτεν, δήλωσε πως θεωρεί «ηθική υποχρέωση να αγωνιζόμαστε» προκειμένου «να προσπαθήσουμε ώστε (…) να δούμε τη δημοκρατία να πηγαίνει μπροστά κι όχι να υποχωρεί».