Πρόσω ολοταχώς στον... 19ο αιώνα

«Για κάποιο λόγο έχουμε έναν νόμο περί εξέγερσης. Αν σκοτωνόταν κόσμος και τα δικαστήρια μας εμπόδιζαν ή αν μας εμπόδιζαν οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι, σίγουρα θα το έκανα». Μπροστά σε τίποτα δεν διστάζει ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να περάσει το δικό του και να αναγκάσει τις «ανυπότακτες» δημοκρατικές Πολιτείες να δεχτούν την αποστολή της Εθνοφρουράς προκειμένου να βοηθηθεί ο ICE, η υπηρεσία μετανάστευσης, στον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών και να κατασταλούν οι εναντίον του διαδηλώσεις. Με τα χέρια του προς το παρόν δεμένα από δικαστικές αποφάσεις που δεν του επιτρέπουν να στείλει την Εθνοφρουρά χωρίς την έγκριση των κυβερνητών, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να προσφύγει σε έναν νόμο των αρχών του... 19ου αιώνα, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση του στρατού στο εσωτερικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Παρ’ όλο που τόσο οι δικαστές όσο και οι κυβερνήτες του Ιλινόις και του Ορεγκον διαβεβαιώνουν πως δεν συντρέχει τέτοιου είδους ανάγκη, αυτός σκέφτεται σοβαρά να χρησιμοποιήσει εκείνο τον αρχαίο νόμο για να κάμψει τις αντιστάσεις τους. Χθες άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Σικάγο μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και στο Μέμφις εντός της εβδομάδας. Εκεί ο Τραμπ δεν αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις, καθώς ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, είναι Ρεπουμπλικανός. Οπως και ο επίσης Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Αμποτ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να «ομοσπονδοποιήσει» την Εθνοφρουρά της Πολιτείας του, να τη θέσει δηλαδή υπό τις εντολές του προέδρου, και να την στείλει σε άλλη Πολιτεία. Σε αντίθεση με τον ομόλογό του Γκάβιν Νιούσομ στην Καλιφόρνια που υπέβαλε μήνυση κατά της κυβέρνησης για να αποτρέψει την αποστολή της δικής του Εθνοφρουράς στο Ορεγκον.

Αντιστέκονται

Τα πράγματα όμως στο Σικάγο και στο Ιλινόις είναι εντελώς διαφορετικά. Τόσο ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον όσο και ο κυβερνήτης Τζέι Μπι Πρίτσκερ απορρίπτουν την αυταρχική εκτροπή του Τραμπ. Η Πολιτεία έχει υποβάλει μήνυση κατά της κυβέρνησης για την παράνομη, όπως τη χαρακτηρίζει, αποστολή της Εθνοφρουράς, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα Πέμπτη. Το Ιλινόις μάλιστα είναι μία από τις 22 Πολιτείες οι οποίες έχουν συνταχθεί στο πλευρό του γενικού εισαγγελέα της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σουάλμπ, και στη μήνυση που υπέβαλε στις αρχές Σεπτεμβρίου κατά της κυβέρνησης για την εκεί αυθαίρετη αποστολή της Εθνοφρουράς.

Απειλές

Πολλοί λόγοι για να μη μαζεύεται η οργή του Τραμπ. «Ο δήμαρχος του Σικάγου θα έπρεπε να μπει στη φυλακή γιατί δεν καταφέρνει να προστατεύσει τους πράκτορες του Ice! Το ίδιο και ο κυβερνήτης Πρίτσκερ!» έγραψε χθες στο Truth Social. «Ο Τραμπ τώρα ζητά τη σύλληψη αιρετών που ασκούν έλεγχο στην εξουσία του. Τι άλλο απομένει στην πορεία προς τον πλήρη αυταρχισμό;» διερωτήθηκε με τη σειρά του ο κυβερνήτης Πρίτσκερ.

Η απάντηση θα δοθεί στη συνέχεια. Προς το παρόν πάντως oι Αμερικανοί δεν φαίνονται να είναι ευχαριστημένοι με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, το 58% των ερωτηθέντων -εκ των οποίων 7 στους 10 Δημοκρατικούς και οι μισοί Ρεπουμπλικανοί- θεωρούν ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον στρατό μόνο για να αντιμετωπίσει εξωτερικές απειλές. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει τη δημοτικότητά του Τραμπ στο 40%, μία μονάδα κάτω σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Οχι πως θα ιδρώσει το αυτί του...

Evan Vucci/AP Photo

Ποιος είναι και τι προβλέπει ο «Νόμος περί Εξέγερσης του 1807»

Ο νόμος περί εξέγερσης που απειλεί να εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός και ως «Νόμος περί Εξέγερσης του 1807», από τη χρονιά που τον υπέγραψε ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον. Στη σημερινή εκδοχή του εμπεριέχει μια σειρά τροποποιήσεων που εντάχθηκαν στο διάστημα 1792-1871 και διευκρινίζουν τον ρόλο του στρατού σε ό,τι αφορά την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό της χώρας. Σε γενικές γραμμές οι ομοσπονδιακές στρατιωτικές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν τέτοια καθήκοντα εναντίον Αμερικανών πολιτών παρά μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο νόμος περί εξέγερσης τους επιτρέπει να συνδράμουν τα σώματα ασφαλείας σε ενέργειες όπως συλλήψεις και έρευνες, στις οποίες κανονικά δεν επιτρέπεται να εμπλακούν.

Παραδοσιακά ο ομοσπονδιακός στρατός δεν εμπλέκεται στις πολιτικές υποθέσεις. Η παράδοση αυτή ανάγεται στην εποχή της αμερικανικής ανεξαρτησίας, όταν οι ιδρυτές πατέρες του έθνους που είχαν βιώσει τη βία και την αυθαιρεσία του βρετανικού στρατού φοβόντουσαν ότι το να αποκτήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ απεριόριστη εξουσία επί του στρατεύματος θα έθετε σε κίνδυνο τις πολιτικές ελευθερίες και τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Εξ ου και οι φορές που κάποιος πρόεδρος προσέφυγε στον νόμο περί εξέγερσης ήταν σπάνιες. Χρησιμοποιήθηκε από τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ για την προστασία των πρώτων μαύρων μαθητών οι οποίοι άρχισαν να φοιτούν σε σχολείο του Λιτλ Ροκ που ώς τότε ήταν μόνο για λευκούς, όταν ο τότε κυβερνήτης του Αρκάνσας προσπάθησε να εμποδίσει την πρόσβαση των μαθητών. Χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ‘60, την εποχή των αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα, για την προστασία ακτιβιστών και μαύρων μαθητών. Εκτοτε χρησιμοποιήθηκε ξανά το 1992 από τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο μετά τις άγριες ταραχές που ξέσπασαν στο Λος Αντζελες λόγω της αθώωσης των λευκών αστυνομικών που είχαν ξυλοκοπήσει άγρια τον μαύρο μοτοσικλετιστή Ρόντνεϊ Κινγκ. Ο Τραμπ είχε απειλήσει ξανά να ενεργοποιήσει τον νόμο, χωρίς όμως να το κάνει, το 2020, όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις και ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Αραγε ήρθε σήμερα η ώρα του;