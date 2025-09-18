Ben & Jerry's: Παραιτήθηε ο Τζέρι Γκρίνφιλντ κατηγορώντας την Unilever για φίμωση σχετικά με τη Γάζα

Ενημέρωσε πως θα συνεχίσει τον κοινωνικό του αγώνα εκτός της εταιρείας.

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, ο ένας εκ των δύο του οποίου το όνομα κυριαρχεί στη δημοφιλή μάρκα παγωτού τον τελευταίο μισό αιώνα, υπέβαλε την παραίτησή του, εν μέσω διαμάχης με τη μητρική εταιρεία Unilever λόγω των εξελίξεων στη Γάζα.

Η Τζέρι Γκρίνφιλντ όπως και ο Μπεν Κοέν, ιδρυτές του γνωστού μπραντ παγωτού είναι γνωστοί στις ΗΠΑ για τις μαχητικές δράσεις τους υπερ της Παλαιστίνης και της καταδίκης τους του κράτους - τρομοκράτη του Ισραήλ.

Σε ανοιχτή επιστολή που μοιράστηκε ο συνεργάτης του, Μπεν Κοέν στο Χ, ο Γκρίνφιλντ αναφέρει πως η εταιρεία με έδρα το Βερμόντ, γνωστή για τον κοινωνικό της ακτιβισμό, τα τελευταία χρόνια είχε φιμωθεί από τη Unilever.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

«Με οδύνη αποφάσισα πως δεν δύναμαι πλέον, με καθαρή συνείδηση, και ύστερα από 47 χρόνια, να παραμείνω υπάλληλος της Ben & Jerry’s», έγραψε ο 74χρονος Γκρίνφιλντ, ο οποίος είχε αναλάβει ρόλο πρεσβευτή της μάρκας στην εταιρεία.

«Η υπεράσπιση αξιών όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα και ο ανθρωπισμός δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική, όμως η Ben & Jerry’s έχει σιωπήσει και παραγκωνιστεί από φόβο μήπως ενοχλήσει όσους βρίσκονται στην εξουσία».

Η Ben & Jerry’s –που ιδρύθηκε από τους Κοέν και Γκρίνφιλντ σε ένα ανακαινισμένο βενζινάδικο το 1978– εξαγοράστηκε από τη Unilever το 2000 αντί 326 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία περιλάμβανε μια μοναδική ρήτρα που επέτρεπε στο εμπορικό σήμα να διατηρήσει το δικό του ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο με εξουσία επί της κοινωνικής αποστολής του, αλλά όχι επί των λειτουργιών του.

Ωστόσο, η Unilever και η Ben & Jerry’s βρίσκονται σε σύγκρουση από το 2021, όταν η παγωτοποιία Chubby Hubby ανακοίνωσε την αναστολή πωλήσεων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

Εκτοτε, η μάρκα έχει μηνύσει τη μητρική της εταιρεία για απόπειρα φίμωσης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τη σύγκρουση στη Γάζα γενοκτονία – στάση σπάνια για μεγάλη αμερικανική εταιρεία.

Ο Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον κοινωνικό του αγώνα εκτός εταιρείας, καθώς είναι ανέφικτο να το κάνει εντός. «Πάντα ήταν κάτι περισσότερο από απλά παγωτό. Ηταν ένας τρόπος να διαδώσουμε την αγάπη και να προσκαλέσουμε άλλους στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο», είπε.