Στις ΗΠΑ οι γονείς προετοιμάζουν τα παιδιά τους για ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Μεγαλώνοντας με τον φόβο... Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, με τελευταίο παράδειγμα αυτό στη Μινεάπολη, έχουν γίνει «θλιβερή πραγματικότητα» • Οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά τους πώς μπορούν να επιβιώσουν – ακόμα και να προσποιηθούν τους νεκρούς.

Το πρόσφατο μακελειό σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όπου δύο παιδιά σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν άλλα 17, αναζωπύρωσε τη συζήτηση της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ και ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη βία.

Σύμφωνα με το CNN, γονείς προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, οργανώνοντας πλέον στο σπίτι «ασκήσεις επιβίωσης», διδάσκοντας στα παιδιά τους πώς να μένουν ακίνητα, να περιορίζουν την αναπνοή τους ή ακόμη και να προσποιούνται τους νεκρούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα καθοδηγούν να λερωθούν με αίμα για να φαίνονται τραυματισμένα ή τα εκπαιδεύουν να ξεχωρίζουν άμεσα τον ήχο των πυροβολισμών.

Η πρακτική αυτή συμπληρώνει τις ασκήσεις «lockdown» που γίνονται σχεδόν σε όλα τα σχολεία των ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι το 98% των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων έχει καθιερώσει τέτοιες διαδικασίες.

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν συνήθως κλείδωμα αιθουσών, απόκρυψη σε σκοτεινούς χώρους και σιωπή μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή.

Κίνδυνος να ενταθεί το ψυχικό τραύμα

Ωστόσο, παιδοψυχίατροι και οργανώσεις για την ασφάλεια των σχολείων προειδοποιούν ότι οι ασκήσεις αυτές μπορεί να εντείνουν το τραύμα και το άγχος στα παιδιά. Έκθεση της Everytown for Gun Safety σε συνεργασία με την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών το 2022 συνέδεσε τα ενεργά σενάρια «active-shooter drills» με αυξημένα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και φόβου στους μαθητές.

Παρά τις ανησυχίες, πολλοί γονείς θεωρούν τις «ασκήσεις σπιτιού» αναγκαίες, καθώς η πραγματικότητα των επιθέσεων με όπλα έχει γίνει μέρος της σχολικής καθημερινότητας στις ΗΠΑ.

Το 2024 σημειώθηκαν 44 περιστατικά πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους, εκ των οποίων τα μισά σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οι οργανώσεις υπέρ του ελέγχου της οπλοκατοχής επισημαίνουν ότι οι περισσότεροι ανήλικοι δράστες αποκτούν τα όπλα τους από το σπίτι γονιών, συγγενών ή φίλων και καλούν τις οικογένειες να τα ασφαλίζουν.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η πολιτική λύση για τον περιορισμό της βίας με όπλα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το Κογκρέσο παραμένει βαθιά διχασμένο στο ζήτημα της οπλοκατοχής.